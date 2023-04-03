Кремль закидає вбивство "воєнкора" Татарського СБУ

У Росії заявляють про нібито докази причетності українських спецслужб до вбивства російського пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна) "з залученням агентури, яка співпрацює з Фондом Навального".

Речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок, 3 квітня, заявив про нібито наявні докази причетності спецслужб України до вбивства російського пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.

Так, у Національному антитерористичному комітеті РФ кажуть, що загибель Татарського, справжнє ім'я якого Максим Фомін, нібито була спланована спецслужбами України "з залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального".

Там стверджують, що "активною прихильницею" цього фонду є Дар'я Трепова, яку сьогодні затримали за підозрою у причетності до вбивства.

До оприлюднення цих заяв керівник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, у чиєму закладі підірвали пропагандиста, публічно висловлював сумнів у тому, що за вбивством може стояти "київська влада", приписуючи його якомусь "радикальному угрупуванню".

ISW: Вбивство Татарського - попередження Пригожину

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW ) вважають, що вбивство Татарського - відданого "Вагнеру" та лояльного до президента РФ Володимира Путіна, але "затятого критика російського військового командування та міністерства оборони" - могло бути попередженням Пригожину, "який все частіше ставив під сумнів основні тези Кремля про війну в Україні та навіть побічно сигналізував про зацікавленість у російському президентстві, чи то в конкуренції з Путіним, чи то в якості його наступника".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк також заявив, що вбивство Татарського стало результатом міжусобиць і політичної конкуренції між російськими діячами.

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Вбивство Татарського

Відомий російський "воєнний кореспондент", або "мілітарний блогер" Татарський загинув внаслідок вибуху в кафе у Санкт-Петербурзі 2 квітня. За даними міністерства охорони здоров'я РФ, постраждали ще 32 людини постраждали, 10 з яких перебувають у важкому стані.

У кафе, де стався вибух, проходив "творчій вечір" Татарського. Саморобний вибуховий пристрій був розташований у статуетці, яку йому подарували.

Як розповіли присутні, на вечері мікрофон взяла дівчина, щоби поставити запитання Татарському, і розповіла, що має для нього подарунок - зроблене нею погруддя блогера. За її словами, їй не дозволили пронести скульптуру в зал. "Мені сказали, що там може бути бомба", - передають її слова очевидці, які у момент вибуху перебували в кафе. "Та ні, вносьте, заодно і перевіримо", - відповів їй Татарський. Через кілька хвилин у кафе пролунав вибух.

Чим був відомий Татарський

Татарський народився в Макіївці Донецької області. У 2011 році він був засуджений в Україні до 12 років колонії за збройне пограбування банку. Після початку війни на Донбасі він утік з ув'язнення і почав воювати на боці самопроголошеної "ДНР" у складі батальйону "Восток", а потім у підрозділах так званої "ЛНР".

Татарський вів Telegram-канал, який активно підтримував російське вторгнення в Україну. У нього було понад 560 тисяч підписників. Він також вів програму "Разборы Рыбаря" на пропагандистському каналі "Соловьев Live". Одним із найрезонансніших його відео став запис, зроблений ним у вересні минулого року в Кремлі на офіційній церемонії анексії чотирьох українських регіонів. "Усіх переможемо, усіх уб'ємо, усіх, кого треба, пограбуємо. Все буде, як ми любимо", - говорив Татарський на відео.

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