Російський пропагандист загинув через вибух в Петербурзі

Вибух стався у кафе, де проходив "творчій вечір" російського пропагандиста Владлена Татарського. Він загинув, ще 16 людей - отримали поранення.

Відомий російський "воєнний кореспондент", або "мілітарний блогер" Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху в кафе у Санкт-Петербурзі у неділю, 2 квітня, повідомляє "Інтерфакс".

Смерть пропагандиста підтвердили у міністерстві внутрішніх справ Росії. Через вибух, за даними губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, постраждали ще 25 осіб.

Як повідомляє ТАСС, у кафе, де стався вибух, проходив "творчій вечір" Татарського. Саморобний вибуховий пристрій, потужність якого перевищила 200 грам у тротиловому еквіваленті, було розташовано у статуетці, яку подарували пропагандисту.

Кафе, де стався вибух, раніше належало засновнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину, повідомляє видання "Фонтанка".

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Хто такий Татарський

Російський пропагандист Владлен Татарський Фото: Telegram @Vladlentatarskybooks/via REUTERS

Владлен Татарський, справжнє ім'я якого Максим Фомін, уродженець Макіївки Донецької області. Після початку вторгнення Росії в Україну в 2014 році підтримав так звані "ДНР" і "ЛНР" та певний час служив у складі проросійських підрозділів.

Почав набирати популярність в Росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році завдяки своєму Telegram-каналу, у якого було понад пів мільйона підписників.

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