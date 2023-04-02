Російський пропагандист Владлен Татарський загинув через вибух в кафе в Санкт-ПетербурзіФото: Anton Vaganov/REUTERS
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Російський пропагандист загинув через вибух в Петербурзі
Степан Смишляєв
2 год. тому
Вибух стався у кафе, де проходив "творчій вечір" російського пропагандиста Владлена Татарського. Він загинув, ще 16 людей - отримали поранення.
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Відомий російський "воєнний кореспондент", або "мілітарний блогер" Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху в кафе у Санкт-Петербурзі у неділю, 2 квітня, повідомляє "Інтерфакс".
Смерть пропагандиста підтвердили у міністерстві внутрішніх справ Росії. Через вибух, за даними губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, постраждали ще 25 осіб.
Як повідомляє ТАСС, у кафе, де стався вибух, проходив "творчій вечір" Татарського. Саморобний вибуховий пристрій, потужність якого перевищила 200 грам у тротиловому еквіваленті, було розташовано у статуетці, яку подарували пропагандисту.
Кафе, де стався вибух, раніше належало засновнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину, повідомляє видання "Фонтанка".
Владлен Татарський, справжнє ім'я якого Максим Фомін, уродженець Макіївки Донецької області. Після початку вторгнення Росії в Україну в 2014 році підтримав так звані "ДНР" і "ЛНР" та певний час служив у складі проросійських підрозділів.
Почав набирати популярність в Росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році завдяки своєму Telegram-каналу, у якого було понад пів мільйона підписників.