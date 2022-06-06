Візит Лаврова до Сербії скасували через закриття повітряного простору сусідів

Болгарія, Північна Македонія й Чорногорія заборонили проліт у своєму повітряному просторі літаку, в якому глава МЗС Росії Сергій Лавров планував у понеділок, 6 червня, відвідати Сербію. Через це йому Москві довелося скасувати візит. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі італійського телеканалу La7 підтвердила відмову балканських країн пропустити літак глави зовнішньополітичного відомства Росії через свій повітряний простір. На питання агентства "Інтерфакс" про скасування візиту Лаврова до Сербії вона зазначила, що "здатність до телепортації" російська дипломатія "ще не опанувала".

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Раніше про блокування повітряного простору для літака з Лавровим трьома країнами повідомила сербська газета "Вечірні новини", опублікувавши фото відповідного документа чорногорської влади.

Глава уряду Сербії Ана Брнабич зазначила, що ситуація з прибуттям Лаврова до Белграда "надзвичайно ускладнена" і що всією логістикою опікується президент Сербії Александар Вучич, зазначає видання. "Неймовірно, що ситуація в Європі й світі така, що президент однієї з країн повинен займатися такими речами, як логістикою польоту міністра закордонних справ (іншої країни. - Ред.), від чого залежить, дістанеться він (Сербії. - Ред.) чи ні", - прокоментувала ситуацію Брнабич в ефірі сербського телебачення. Візит Лаврова до Сербії було заплановано на 6-7 червня.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого більшість країн Європи закрили свій повітряний простір для російських літаків. Згодом рішення повністю закрити повітряний простір над ЄС увійшло до першого пакету санкції проти РФ.