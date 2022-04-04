Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії

Президент Сербії Александар Вучич оголосив себе увечері неділі, 3 квітня, переможцем після парламентських та президентських виборів. У телевізійній промові Вучич повідомив, що у першому турі голосування його підтримало 2 245 000 громадян, що становить близько 60 відсотків голосів. Перемога чинного глави держави була прогнозованою.

Так само, згідно з опитуваннями Сербська прогресивна партія Вучича має всі шанси зберегти більшість у парламенті. На тлі невизначеності, спричиненою війною Росії проти Україні, Вучич, який вважається популістом, зумів позиціонувати себе як гаранта стабільності, пише інформагенція AFP. Війна в Україні істотно затьмарила виборчу кампанію у Сербії. Такі колись першочергові питання, такі як захист довкілля та корупція, відійшли на другий план.

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Вучич консулідував свою владу після вступу на посаду президента у 2017 році. Критики звинувачують його в авторитарних проявах та проблематичному ставленні до свободи преси. Головним суперником Вучича був колишній начальник генерального штабу збройних сил Сербії Здравка Понош, якого підтримувала проєвропейська опозиція.