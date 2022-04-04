 Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії

У першому турі чинний президент Александар Вучич отримав близько 60 відсотків голосів. Партія Вучича теж має всі шанси зберегти більшість у парламенті.

Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич оголосив себе увечері неділі, 3 квітня, переможцем після парламентських та президентських виборів. У телевізійній промові Вучич повідомив, що у першому турі голосування його підтримало 2 245 000 громадян, що становить близько 60 відсотків голосів. Перемога чинного глави держави була прогнозованою.

Так само, згідно з опитуваннями Сербська прогресивна партія Вучича має всі шанси зберегти більшість у парламенті. На тлі невизначеності, спричиненою війною Росії проти Україні, Вучич, який вважається популістом, зумів позиціонувати себе як гаранта стабільності, пише інформагенція AFP. Війна в Україні істотно затьмарила виборчу кампанію у Сербії. Такі колись першочергові питання, такі як захист довкілля та корупція, відійшли на другий план.

Читайте також: Коментар: Небезпечні ідеї Мілошевича знову цікавлять сербів

Вучич консулідував свою владу після вступу на посаду президента у 2017 році. Критики звинувачують його в авторитарних проявах та проблематичному ставленні до свободи преси. Головним суперником Вучича був колишній начальник генерального штабу збройних сил Сербії Здравка Понош, якого підтримувала проєвропейська опозиція.

Дивитись відео 25:50

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022)

DW.COM

ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС

Через війну Росії проти України Берлін і Відень підтримали якнайшвидший вступ країн Західних Балкан до Євросоюзу.  

Реклама

Докладно

Фотографії з Маріуполя не залишають німецьку пенсіонерку байдужою

Війна в Україні та стара німецька травма

У багатьох німців старшого віку кадри війни в Україні роз'ятрили старі рани.  

Олаф Шольц та Ілон Маск на відкритті заводу Tesla під Берліном

Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання

У І кварталі 2022 року показники постачання електрокарів Tesla перевищили 310 тисяч одиниць.  