Сербія обирає парламент і президента

У Сербії в неділю, 3 квітня, одночасно проходять президентські та парламентські вибори.

Згідно з соціологічними опитуваннями, керівна Сербська прогресивна партія президента Александара Вучича збереже парламентську більшість. На переобрання може претендувати й сам Вучич.

На тлі війни Росії проти УкраїниВучич обіцяє виборцям "мир і стабільність". При цьому багато сербів підтримують російську агресію в Україні.

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Головний суперник Вучича - колишній начальник генерального штабу збройних сил Сербії Здравка Понош, якого підтримує проєвропейська опозиція. Експерти вважають, що йому не вдасться перемогти Вучича, який з часів обрання у 2017 році консолідував владу. Вучич фактично контролює ЗМІ та державні установи в Сербії.

Нагадаємо, що в неділю також проходять парламентські вибори в Угорщині.