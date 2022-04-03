 Сербія обирає парламент і президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2022

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Новини

Сербія обирає парламент і президента

Голосування відбувається на тлі збройного вторгнення Росії в Україну. Багато сербів підтримують російську агресію в Україні

Александар Вучич голосує на виборах у Сербії 3 квітня 2022 року

Александар Вучич голосує на виборах у Сербії в неділю

У Сербії в неділю, 3 квітня, одночасно проходять президентські та парламентські вибори.

Згідно з соціологічними опитуваннями, керівна Сербська прогресивна партія президента Александара Вучича збереже парламентську більшість. На переобрання може претендувати й сам Вучич.

На тлі війни Росії проти УкраїниВучич обіцяє виборцям "мир і стабільність". При цьому багато сербів підтримують російську агресію в Україні. 

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Головний суперник Вучича - колишній начальник генерального штабу збройних сил Сербії Здравка Понош, якого підтримує проєвропейська опозиція. Експерти вважають, що йому не вдасться перемогти Вучича, який з часів обрання у 2017 році консолідував владу. Вучич фактично контролює ЗМІ та державні установи в Сербії.

Нагадаємо, що в неділю також проходять парламентські вибори в Угорщині.

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