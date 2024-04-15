Макрон має надію на "олімпійське перемир'я" в Україні й Газі

За словами Макрона, він звернеться по допомогу до президента Китаю Сі Цзіньпіна, який за кілька тижнів відвідає Париж. Макрон вважає, що Олімпійські ігри 2024 року мають стати "моментом дипломатичного миру".

Президент Франції Еммануель Макрон все ще сподівається, що на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі буде встановлене "олімпійське перемир'я" і у війні Росії проти України, і у конфлікті Ізраїлю та ХАМАСу. Про це він заявив у понеділок, 15 квітня, і в інтерв'ю французьким ЗМІ, зокрема телеканалу BFMTV .

"Ми хочемо працювати над "олімпійським перемир’ям", і я думаю, що це можливість, до якої я спробую залучити багатьох наших партнерів", - заявив він.

За словами Макрона, він звернеться по допомогу до президента Китаю Сі Цзіньпіна, який за кілька тижнів відвідає Париж. Президент Франції, зокрема, нагадав, що у його китайського колеги була "така сама робота" у 2022 році з нагоди зимових Олімпійських ігор у КНР.

Макрон вважає, що Олімпійські ігри 2024 року мають стати "моментом дипломатичного миру". Також він нагадав, що російські спортсмени будуть виступати на Іграх під нейтральним прапором.

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За рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК), ухваленим у грудні 2023 року, атлетів із РФ і Білорусі, яка підтримує російське вторгнення в Україну, допустять до змагань лише в індивідуальних дисциплінах, без прапорів їхніх країн та іншої національної атрибутики. В Іграх не зможуть взяти участь спортсмени, які активно підтримали війну або якось пов'язані з російськими чи білоруськими збройними силами чи організаціями національної безпеки.

У березні віцепрезидент МОКу Джон Коутс заявив, що під цим нейтральним прапором можуть бути присутні лише близько сорока російських спортсменів. "У командних видах спорту не буде (російських) спортсменів, тому що вони не можуть змагатися як російська команда", - наголосив він.

Тим часом мерка Парижа Анн Ідальго попередила російських та білоруських спортсменів, що їм не будуть раді на Олімпіаді.

Літні Олімпійські ігри у Парижі проходитимуть з 26 липня по 11 серпня.