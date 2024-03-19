МОК не допустив спортсменів з РФ до відкриття Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не допустити спортсменів і спортсменок з Росії та Білорусі до участі в церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Відповідне рішення МОК ухвалив у вівторок, 19 березня. Згідно з оприлюдненою ухвалою, спортсмени з РФ і Білорусі, допущені до участі в Олімпійських іграх як "нейтральні" учасники, матимуть можливість лише "відчути подію", але участі в ній не братимуть.

Як зазначає Associated Press, на церемонії відкриття Олімпіади 26 липня, замість звичного параду команд на стадіоні, тисячі спортсменів і спортсменок пропливуть на човнах по Сені кілька кілометрів до Ейфелевої вежі. Тож, швидше за все, російські та білоруські атлети зможуть спостерігати за цим лише з берега річки.

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Нагадаємо, раніше МОК допустив деяких спортсменів з Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді як "нейтральних" учасників. В Іграх зможуть взяти участь лише ті російські й білоруські атлети, які не підтримували публічно розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.

Раніше цього дня МОК звинуватив Росію в "політизації спорту"- через підготовку тою до проведення так званих "Ігор дружби". "Ігри Дружби" є реінкарнацією організованих Радянським Союзом та його сателітами спортивних змагань з такою ж назвою в 1984 році. Тоді це зробили через бойкот соціалістичними країнами Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.