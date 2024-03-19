МОК звинуватив Росію в "політизації спорту"

Започатковані РФ так звані "Ігри дружби", а головне застосований для цього дипломатичний наступ за спинами спортивних організацій, є "цинічною спробою політизувати спорт", заявив Міжнародний олімпійський комітет.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) звинуватив владу Росії в "політизації спорту" - через підготовку до проведення так званих "Ігор дружби" наступного року.

Згідно з поширеною у вівторок, 19 березня, заявою МОК , перші літні "Ігри дружби" планується провести в Москві та Єкатеринбурзі у вересні наступного року, а перші зимові - у 2026 році в Сочі, де проводилась Зимова Олімпіада-2014.

Ці дві ініціативи РФ доповнюють нещодавні "Ігри майбутнього" в Казані, які об'єднали традиційні дисципліни та кіберспорт, а також "Ігри БРІКС", які відбудуться в тому ж місті в червні. Російська влада стверджує, що в останніх візьмуть участь "спортсмени з понад 50 країн".

Критика не "Ігор дружби", а "шаленого дипломатичного наступу" РФ

У своїй заяві МОК не критикує РФ за створення й проведення мультиспортивних змагань поза його егідою, адже така практика вже давно існує, включно з Іграми Співдружності та Іграми франкофонії. Натомість найбільший осуд з боку МОК викликає те, що російська влада робить це за допомогою "дуже шаленого дипломатичного наступу" через прямі контакти з урядами по всьому світу.

"Щоб зробити їхню суто політичну мотивацію ще очевиднішою, вони навмисно обходять спортивні організації в цільових країнах. Це є кричущим порушенням Олімпійської хартії та водночас порушенням різноманітних резолюцій ООН. Це цинічна спроба РФ політизувати спорт", - наголошують у МОК.

Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійських атлетів світу, "однозначно виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди", наголошують у МОК, застерігаючи, що під час організованих РФ змагань така загроза може бути.

Кричуще нехтування Росією світових антидопінгових стандартів

МОК також звинуватив Росію в "повній неповазі до світових антидопінгових стандартів і чесності змагань", посилаючись на занепокоєння, висловлене минулого тижня Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) у зв'язку з "систематичним" вживанням допінгу на Іграх у Сочі 10 років тому та масовими маніпуляціями щодо аналізів атлетів.

"Ця позиція підкріплюється тим фактом, що російське національне антидопінгове агентство (РУСАДА) в даний час не відповідає кодексу, в Росії немає акредитованої ВАДА лабораторії, і загальна довіра до антидопінгової системи в Росії залишається низькою", - заявив МОК.

МОК, який дозволив участь деяким російським спортсменам в Олімпійських іграху Парижі цього року під нейтральним прапором, за умови, що вони не підтримають війну Росії проти України, закликав спортивний світ і уряди, запрошені Москвою, "відмовитися від будь-якої участі та підтримки" такого заходу як "Ігри дружби".

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Путін нарікав на "дискримінацію" МОК російських спортсменів

Минулого року президент РФ Володимир Путін нарікав на лінію МОК щодо російських атлетів, закидаючи організаторам "грубу расистську, етнічну дискримінацію", та заявляв, що Олімпійські ігри "можуть бути використані як інструмент політичного тиску на людей, які не мають жодного стосунку до політики".

Як зазначає інформаційна агенція dpa, "Ігри Дружби" є реінкарнацією організованих Радянським Союзом та його сателітами спортивних змагань з такою ж назвою в 1984 році. Тоді це було зроблено через бойкот соціалістичними державами Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.