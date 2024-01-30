Через Валієву фігуристів з РФ позбавили золота за Пекін-2022

Після дискваліфікації Каміли Валієвої золоті нагороди за Зимові Олімпійські ігри 2022 року отримає збірна США, повідомили в МОК. Утім росіяни матимуть медаль - бронзову.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив присудити членам олімпійської збірної США з фігурного катання золоті медалі в командному заліку за Зимову олімпіаду 2022 року.

Повідомлення про таке рішення Олімпійський комітет США отримав ввечері понеділка, 29 січня, повідомляє агентство Associated Press (АР). Як зазначається в листі, причиною цього стала дискваліфікація російської фігуристки Каміли Валієвої за вживання допінгу на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні, тож МОК "тепер може присудити медалі відповідно до рейтингу, який має бути встановлений Міжнародним союзом ковзанярів".

Попри дискваліфікацію Валієвої за вживання допінгу, збірна Росії все одно отримає бронзові медалі Олімпіади, уточнили в МОК у вівторок, 30 січня.

Міжнародний союз ковзанярів вирахував тримані Валієвою на змаганнях бали. Тепер США стали новими олімпійськими чемпіонами, а Японія з бронзи перейшла на срібло. Російські фігуристи, яких хоч і понизили в класі, все одно випередили на один бал Канаду, що посіла четверте місце. Самій Валієвій бронзову медаль не вручать.

Як пише АР, Канадська федерація ковзанярського спорту, ймовірно, може оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді.

У МОК привітали рішення щодо Валієвої

Речник МОК привітав рішення в справі Валієвої. Він зазначив, що тепер фігуристи можуть "отримати медалі, на які вони так довго чекали". "Ми співчуваємо спортсменам, яким довелося чекати два роки на остаточні результати своїх змагань", - сказав він у коментарі агентству dpa.

Два роки тому 15-річна на той час Валієва допомогла збірній РФ виграти командне золото, однак церемонія нагородження так і не відбулась, оскільки ще під час Олімпіади з'ясувалося, що 25 грудня 2021 року на російському чемпіонаті вона здала позитивну допінг-пробуна заборонену речовину триметазидин.

Згодом російський антидопінговий трибунал виправдав Валієву, яка все пояснювала дідовими ліками, але це рішення оскаржили Всесвітнє антидопінгове агентство та керівництво Міжнародного союзу ковзанярів, які звернулися до Спортивного арбітражного суду з проханням дискваліфікувати російську ковзанярку на чотири роки та відсторонити її від усіх змагань. Після тривалого процесу суд задовольнив це прохання, дискваліфікуваши Валієву на чотири роки з 25 грудня 2021-го.