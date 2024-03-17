На Олімпійських іграх зможуть виступити близько 40 росіян

На літні Ігри в Парижі зможуть поїхати в "нейтральному статусі" приблизно 40 російських спортсменів, каже віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс.

Віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс назвав "близькими до істини" повідомлення про те, що на літніх Олімпійських іграх у Парижі зможуть виступити в "нейтральному статусі" близько 40 російських спортсменів, пише у неділю, 17 березня, агентство Reuters.

При цьому Коутс зазначив, що точні дані щодо цього йому невідомі.

Через війну, розв'язану Росією проти України в лютому 2022 року, МОК істотно обмежив можливості участі російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді.

Обмеження для російських спортсменів

За рішенням МОК, ухваленим у грудні 2023 року, атлетів із РФ і Білорусі, яка підтримує російське вторгнення в Україну, допустять до змагань лише в індивідуальних дисциплінах, без прапорів їхніх країн та іншої національної атрибутики. В Іграх не зможуть взяти участь спортсмени, які активно підтримали війну або якось пов'язані з російськими чи білоруськими збройними силами чи організаціями національної безпеки.

Тим часом мерка Парижа Анн Ідальго на початку березня висловила надію, що російські та білоруські атлети не приїдуть на Ігри. Столиця Франції втретє прийме літню Олімпіаду.

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