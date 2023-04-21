Анн Ідальго - мерка Парижа, який прийматиме в 2024 році літні Олімпійські ігриФото: Pascal Lachendad/AFP/Getty Images
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Мерка Парижа: Місто не має приймати росіян на Олімпіаді
Аліна Коломієць
6 хв. тому
Анн Ідальго вважає, що російських спортсменів не можна приймати в Парижі на Олімпійських іграх, поки триває війна РФ проти України. Володимир Зеленський хоче, щоб її позицію почули в Міжнародному олімпійському комітеті.
"На наступних Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, якщо війна триватиме, якщо росіяни все ще атакуватимуть вас, це означатиме, що вони атакують нас і наші цінності. І, як на мене, російських спортсменів не можна приймати в Парижі, якщо триває війна", - цитує Ідальго сайт президента України.
За її словами, Париж намагається переконати у цьому спортсменів, міжнародні федерації та країни.
Зеленський: МОК має почути позицію Парижа
Зеленський під час відеозвернення до українців за підсумком дня назвав позицію Ідальго "принциповою" та "співзвучною українській". Він додав, що було би добре, якби її почули і в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).
"Пані мер Парижа сьогодні ще раз підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки триває агресія. Це чіткий, важливий сигнал, дякую за нього. Було б добре, щоб саме такі сигнали чули в Міжнародному олімпійському комітеті, де поки що, на жаль, особиста вигода окремих бюрократів домінує над олімпійськими принципами", - сказав він.
МОК визначиться щодо участі РФ в Олімпіаді влітку
Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) раніше назвав критику з боку європейських урядів "жалюгідною". За його словами, ці уряди, серед яких і уряд його рідної країни - Німеччини, мають "подвійні стандарти", зосереджуючись на спортсменах із країн, які беруть участь лише в одній із приблизно 70 воєн і збройних конфліктів, що тривають у світі.
Україна вже закликала партнерів не видавати російським спортсменам візи. Зокрема, про це попросили Великобританію після того як наприкінці Всеанглійський тенісний клуб та Асоціація лаун-тенісу дозволили їм змагатися на Вімблдонському турнірі.
Пропозицію Києва вже підтримали в Німеччині. Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) сказала, що ФРН може відмовити росіянам у візах для участі в змаганнях, які проходитимуть у ФРН, якщо їх допустять до них.