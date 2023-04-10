Німеччина може заборонити в'їзд на змагання атлетам з Росії

Країни, що приймають міжнародні спортивні змагання, можуть демонструвати свою позицію відносно росіян незалежно від рішень МОК, наголошує міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

Якщо російських спортсменів допустять до міжнародних змагань, Німеччина може відмовитися видавати їм візи для участі в заходах, які проходитимуть в країні. Про це заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, оприлюдненому в понеділок, 10 квітня.

"Країни, в яких проходять великі спортивні події, - не безсилі. Вони видачею віз можуть контролювати, чи дійсно росіяни зможуть брати участь", - зазначила вона. За її словами, надання президенту Росії Володимиру Путіну, "який розпалює війну, пропагандистського майданчика, означало би зраду всіх цінностей спорту".

Фезер додала, що відкриття міжнародних змагань для спортсменів з Росії було би "ляпасом українським спортсменам". "Абсолютно неприйнятно для українських атлетів зустрічатися з атлетами, які виступають за країну, що вбиває так багато мирних жителів в Україні", - наголосила міністерка.

Україна закликає відмовляти росіянам у візах

Не видавати візи російським спортсменам раніше закликала Україна після того, як наприкінці березня Всеанглійський тенісний клуб та Асоціація лаун-тенісу (LTA) дозволили російським і білоруським гравцям змагатися на Вімблдонському тенісному турнірі.

Перед цим Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям допускати до змагань російських і білоруських спортсменів як "нейтральних" атлетів. Рекомендація поки не стосується Олімпійських ігор, рішення щодо яких ухвалять не раніше літа.

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