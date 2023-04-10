Раніше Міжнародний олімпійський комітет (на фото його президент Томас Бах) рекомендував міжнародним федераціям допускати до змагань російських і білоруських спортсменів як "нейтральних" атлетів.Фото: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images
Німеччина може заборонити в'їзд на змагання атлетам з Росії
Степан Смишляєв
2 год. тому
Країни, що приймають міжнародні спортивні змагання, можуть демонструвати свою позицію відносно росіян незалежно від рішень МОК, наголошує міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.
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Якщо російських спортсменів допустять до міжнародних змагань, Німеччина може відмовитися видавати їм візи для участі в заходах, які проходитимуть в країні. Про це заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, оприлюдненому в понеділок, 10 квітня.
"Країни, в яких проходять великі спортивні події, - не безсилі. Вони видачею віз можуть контролювати, чи дійсно росіяни зможуть брати участь", - зазначила вона. За її словами, надання президенту Росії Володимиру Путіну, "який розпалює війну, пропагандистського майданчика, означало би зраду всіх цінностей спорту".
Фезер додала, що відкриття міжнародних змагань для спортсменів з Росії було би "ляпасом українським спортсменам". "Абсолютно неприйнятно для українських атлетів зустрічатися з атлетами, які виступають за країну, що вбиває так багато мирних жителів в Україні", - наголосила міністерка.
Україна закликає відмовляти росіянам у візах
Не видавати візи російським спортсменам раніше закликала Україна після того, як наприкінці березня Всеанглійський тенісний клуб та Асоціація лаун-тенісу (LTA) дозволили російським і білоруським гравцям змагатися на Вімблдонському тенісному турнірі.
Перед цим Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям допускати до змагань російських і білоруських спортсменів як "нейтральних" атлетів. Рекомендація поки не стосується Олімпійських ігор, рішення щодо яких ухвалять не раніше літа.