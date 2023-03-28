МОК рекомендує повернути атлетів з РФ у міжнародні змагання

Російські та білоруські спортсмени можуть повернутися на міжнародні змагання, але з низкою умов, рекомендувала виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету.

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у вівторок, 28 березня, рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до змагань за певних умов.

Згідно з рекомендаціями, росіян і білорусів слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Але це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими. Таких до змагань не рекомендується допускати ні за яких умов. Також не рекомендується дозволяти виступи в командних видах спорту, пише агенція dpa.

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У МОК вирішили залишити чинними санкції щодо урядів Росії та Білорусі: ці країни не можуть організовувати чи підтримувати жодні міжнародні заходи, їхні офіційні не можуть бути акредитовані на змагання, а прапори, гімни чи будь-яка інша ідентифікація цих країн не може бути представлена на змаганнях.

Рішення МОК є лише рекомендацією, тому питання допуску росіян і білорусів вирішуватимуть міжнародні федерації з окремих видів спорту.

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Допуск до Олімпіади розглядатиметься згодом

Рекомендації МОК не стосуються участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року та Зимовій Олімпіаді 2026 року. За словами президента комітету Томаса Баха (Thomas Bach), МОК вирішить питання їхнього допуску до цих змагань пізніше - "у відповідний час і без прив'язки до результатів попередніх олімпійських кваліфікаційних змагань".

При цьому Бах підтвердив прагнення олімпійського руху "всіляко допомагати українським спортсменам, щоб побачити сильну команду" на майбутній Олімпіаді, а також вкотре наголосив, що МОК "засуджує російське вторгнення в Україну".

"Ляпас" українським спортсменам

Рішення МОК уже прокоментували в Німеччині. Міністерка спорту Ненсі Фезер (Nancy Faeser) назвала його "ляпасом" українським спортсменам. "Вони заслуговують на солідарність міжнародного спорту. Міжнародний спорт повинен беззастережно засудити агресивну війну Росії. Це можна зробити лише за умови повного виключення російських і білоруських спортсменів", - заявила вона.

Нагадаємо, в лютому український парламент направив листа до МОК, а також національних олімпійських комітетів, міжнародних спортивних федерацій та парламентів країн світу з вимогою заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, зокрема й Олімпійських іграх-2024, до завершення війни Росії проти України. Якщо ж росіян і білорусів все ж допустять, Національний олімпійський комітет України підтримав бойкот Олімпіади-2024.

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