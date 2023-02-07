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Мерка Парижа Анн Ідальго
Мерка Парижа Анн ІдальгоФото: Lionel Bonaventure/AFP
ПолітикаФранція

Мерка Парижа змінила позицію щодо росіян на Олімпіаді-2024

Аліна Коломієць
28 хв. тому

Свою пропозицію допустити росіян до Олімпіади під нейтральним прапором мерка Парижа, який прийматиме змагання, тепер вважає непристойною, бо "нейтральності не існує".

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Мерка Парижа Анн Ідальго виступила проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року, які пройдуть у Франції, допоки триває війна Росії проти України. В інтерв'ю радіостанції France Info у вівторок, 7 лютого, вона заявила, що змінила свою позицію і вважає тепер будь-які компроміси неприпустимими.

Ще минулого місяця Ідальго казала, що росіяни можуть взяти участь в Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором, щоб уникнути "позбавлення спортсменів конкуренції", нагадує французька інформаційна агенція AFP. Тепер мерка Парижа називає такий компроміс непристойним, бо "нейтральності не існує".

На її думку, участь російських і білоруських спортсменів у літніх Олімпійських іграх можлива лише у випадку, якщо припиниться війна в Україні. Вона висловлюється проти допуску росіян і білорусів до змагань навіть за умови дотримання ними суворого нейтралітету. "Неможливо уявити, що ми дозволяємо країні, яка нападає на іншу країну, виступати так, ніби нічого не сталося, і що делегація (олімпійська делегація РФ. - Ред.) приїжджає до Парижа в той час, як бомби продовжують падати на Україну", - наголосила Ідальго.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона та французьке міністерство спорту не відреагували на прохання AFP прокоментувати позицію Ідальго.

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П'ять нових олімпійських комітетів звернулися до МОК

Допустити російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором до участі в Олімпійських іграх-2024 пропонує Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Низка країн, зокрема й Україна, різко критикують цю пропозицію.

Сьогодні олімпійські комітети Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії закликали МОК заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях через війну в Україні. "Ми твердо стоїмо на своїй позиції. Зараз не час розглядати питання про їхнє повернення", - йдеться у заяві, яку цитує агенція Associated Press.

40 країн можуть протестувати проти росіян на Олімпіаді

Напередодні міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. За його словами, серед них, зокрема, можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу, повідомив Бортнічук.

Раніше проти участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх, крім Польщі, виступили країни Балтії. Вони допускають бойкот олімпійських ігор у разі участі в них спортсменів із РФ і Білорусі. Проти росіян і білорусів на Олімпіаді виступила Чехія, однак її олімпійський комітет каже, що не підштовхуватиме своїх спортсменів до бойкоту ігор.

Національний олімпійський комітет України підтримав бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску до змагань росіян і білорусів.

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Мерка Парижа змінила позицію щодо росіян на Олімпіаді-2024

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