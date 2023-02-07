Мерка Парижа змінила позицію щодо росіян на Олімпіаді-2024
Аліна Коломієць
28 хв. тому
Свою пропозицію допустити росіян до Олімпіади під нейтральним прапором мерка Парижа, який прийматиме змагання, тепер вважає непристойною, бо "нейтральності не існує".
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Мерка Парижа Анн Ідальго виступила проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року, які пройдуть у Франції, допоки триває війна Росії проти України. В інтерв'ю радіостанції France Info у вівторок, 7 лютого, вона заявила, що змінила свою позицію і вважає тепер будь-які компроміси неприпустимими.
На її думку, участь російських і білоруських спортсменів у літніх Олімпійських іграх можлива лише у випадку, якщо припиниться війна в Україні. Вона висловлюється проти допуску росіян і білорусів до змагань навіть за умови дотримання ними суворого нейтралітету. "Неможливо уявити, що ми дозволяємо країні, яка нападає на іншу країну, виступати так, ніби нічого не сталося, і що делегація (олімпійська делегація РФ. - Ред.) приїжджає до Парижа в той час, як бомби продовжують падати на Україну", - наголосила Ідальго.
Офіс президента Франції Еммануеля Макрона та французьке міністерство спорту не відреагували на прохання AFP прокоментувати позицію Ідальго.
П'ять нових олімпійських комітетів звернулися до МОК
Допустити російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором до участі в Олімпійських іграх-2024 пропонує Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Низка країн, зокрема й Україна, різко критикують цю пропозицію.
Сьогодні олімпійські комітети Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії закликали МОК заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях через війну в Україні. "Ми твердо стоїмо на своїй позиції. Зараз не час розглядати питання про їхнє повернення", - йдеться у заяві, яку цитує агенція Associated Press.
40 країн можуть протестувати проти росіян на Олімпіаді
Раніше проти участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх, крім Польщі, виступили країни Балтії. Вони допускають бойкот олімпійських ігор у разі участі в них спортсменів із РФ і Білорусі. Проти росіян і білорусів на Олімпіаді виступила Чехія, однак її олімпійський комітет каже, що не підштовхуватиме своїх спортсменів до бойкоту ігор.
Національний олімпійський комітет України підтримав бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску до змагань росіян і білорусів.