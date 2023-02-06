Чехія виступила проти спортсменів з РФ на Олімпіаді-2024

Олімпійський комітет Чехії виступив проти участі росіян і білорусів на Олімпійських іграх, але не підштовхуватиме своїх спортсменів до бойкоту Олімпіади.

Олімпійський комітет Чехії в понеділок, 6 лютого, розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

"Російські та білоруські спортсмени не можуть змагатися на Олімпійських іграх. Ми не бачимо причин для зміни "чинних санкцій", - йдеться в заяві чеського комітету, яку цитує агенція AFP. Водночас у ній сказано, що Олімпійський комітет Чехії не буде підштовхувати своїх спортсменів до бойкоту Ігор, як це роблять деякі країни. "Ми, звісно, будемо поважати волю кожного спортсмена, якщо він вирішить не брати участі", - додали в комітеті.

Напередодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав: "Я не можу собі уявити, щоб російські та білоруські спортсмени змагалися в Парижі в той час, коли українські спортсмени гинуть, захищаючи свою країну". "За таких умов участь російських спортсменів в Олімпійських іграх не здається мені гарною ідеєю", - додав він.

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Олімпійські ігри: 40 країн можуть протестувати проти росіян

Напередодні міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Серед них, за його словами, можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу, повідомив міністр.

Раніше проти участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх виступили Польща та країни Балтії. Вони навіть готові до бойкоту Олімпіади в разі участі спортсменів з РФ і Білорусі.

Національний олімпійський комітет України вже підтримав бойкот Олімпіади-2024 у Франції в разі допуску до неї росіян і білорусів.

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МОК: Україна хоче ізоляції не Росії, а росіян

25 січня МОК опублікував заяву, в якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися антидопінгових правил, під нейтральним прапором. "Індивідуальні перевірки мають проводитися для всіх заявлених спортсменів", - запропонував комітет, наголосивши, що "нікому зі спортсменів не можна забороняти брати участь у змаганнях лише на підставі паспорта".

Ця позиція викликала різку критику в Україні. Зокрема, президент Володимир Зеленський запросив главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, щоби переконатися "що нейтральності не існує".

У МОК на це відреагували так: "Наразі немає жодних планів щодо ще одного візиту в Україну", бо Томас Бах (Thomas Bach) уже відвідав Київ у липні минулого року і з того часу розмовляв із Зеленським телефоном. Бойкот Олімпіади, яким погрожує Україна, за словами Баха, "не відповідає місії МОК". "Ми знаємо точку зору України, яка полягає не тільки в ізоляції Росії як держави, а й у повній ізоляції всіх росіян", - прокоментував він.

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