Чехія виступила проти спортсменів з РФ на Олімпіаді-2024

"Російські та білоруські спортсмени не можуть змагатися на Олімпійських іграх. Ми не бачимо причин для зміни "чинних санкцій", - йдеться в заяві чеського комітету, яку цитує агенція AFP. Водночас у ній сказано, що Олімпійський комітет Чехії не буде підштовхувати своїх спортсменів до бойкоту Ігор, як це роблять деякі країни. "Ми, звісно, будемо поважати волю кожного спортсмена, якщо він вирішить не брати участі", - додали в комітеті.
Напередодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав: "Я не можу собі уявити, щоб російські та білоруські спортсмени змагалися в Парижі в той час, коли українські спортсмени гинуть, захищаючи свою країну". "За таких умов участь російських спортсменів в Олімпійських іграх не здається мені гарною ідеєю", - додав він.
25 січня МОК опублікував заяву, в якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися антидопінгових правил, під нейтральним прапором. "Індивідуальні перевірки мають проводитися для всіх заявлених спортсменів", - запропонував комітет, наголосивши, що "нікому зі спортсменів не можна забороняти брати участь у змаганнях лише на підставі паспорта".
У МОК на це відреагували так: "Наразі немає жодних планів щодо ще одного візиту в Україну", бо Томас Бах (Thomas Bach) уже відвідав Київ у липні минулого року і з того часу розмовляв із Зеленським телефоном. Бойкот Олімпіади, яким погрожує Україна, за словами Баха, "не відповідає місії МОК". "Ми знаємо точку зору України, яка полягає не тільки в ізоляції Росії як держави, а й у повній ізоляції всіх росіян", - прокоментував він.