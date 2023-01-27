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Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua
СпортУкраїна

Росіяни на Олімпіаді: Зеленський запросив главу МОК у Бахмут

Олександр Куницький
1 год. тому

Нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю, заявив президент України та запросив президента Міжнародного олімпійського комітету на Донеччину, аби той пересвідчився, що чинить РФ.

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Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування бажанням глави Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха (Thomas Bach) допустити спортсменів з РФ на Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Про це глава держави заявив у п'ятницю, 27 січня, у вечірньому відеозверненні.

"Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання", - сказав він.

Зеленський наголосив, що не буває нейтральності, коли "триває така війна", і "тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів": "Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста".

Від сьогодні, за словами Зеленського, починається "марафон чесності", який буде спрямований на те, щоб "очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста".

Український президент також запросив Баха відвідати Бахмут на Донеччині, де "окупанти не просто штурмують українські позиції, а свідомо й методично знищують міста й села навколо них". "Щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", - наголосив Зеленський.

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Міністр спорту України: Крайній захід - бойкот

Своєю чергою міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт також заявив, що йому важко зрозуміти логіку рішень про надання можливості участі в міжнародних змаганнях тим, хто грубо порушує Олімпійську хартію та не дотримується олімпійських цінностей. 

Він не виключив можливості бойкоту Олімпіади з боку України. Але це, за його словами, "може бути крайнім заходом". "Ми все ж таки сподіваємося на дипломатичне рішення цього питання і робимо для цього все можливе", - написав він у Facebook.

Раніше сьогодні Бах заявив про намір розглянути допуск на Олімпіаду-2024 року російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Глава МОК уже неодноразово говорив про "троїсті принципи" щодо війни РФ проти України: збереження санкцій щодо Росії, солідарність з українськими спортсменами, але відмова від дискримінації окремих атлетів навіть у тому випадку, якщо їхні країни залучені до конфлікту.

25 січня МОК опублікував заяву, у якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися всіх антидопінгових правил. "Індивідуальні перевірки мають проводитися для всіх заявлених спортсменів", - запропонував МОК, наголосивши, що "нікому зі спортсменів не можна забороняти брати участь у змаганнях лише на підставі паспорта".

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