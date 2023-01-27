Росіяни на Олімпіаді: Зеленський запросив главу МОК у Бахмут

Нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю, заявив президент України та запросив президента Міжнародного олімпійського комітету на Донеччину, аби той пересвідчився, що чинить РФ.

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування бажанням глави Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха (Thomas Bach) допустити спортсменів з РФ на Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Про це глава держави заявив у п'ятницю, 27 січня, у вечірньому відеозверненні.

"Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання", - сказав він.

Зеленський наголосив, що не буває нейтральності, коли "триває така війна", і "тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів": "Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста".

Від сьогодні, за словами Зеленського, починається "марафон чесності", який буде спрямований на те, щоб "очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста".

Український президент також запросив Баха відвідати Бахмут на Донеччині, де "окупанти не просто штурмують українські позиції, а свідомо й методично знищують міста й села навколо них". "Щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", - наголосив Зеленський.

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Міністр спорту України: Крайній захід - бойкот

Своєю чергою міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт також заявив, що йому важко зрозуміти логіку рішень про надання можливості участі в міжнародних змаганнях тим, хто грубо порушує Олімпійську хартію та не дотримується олімпійських цінностей.

Він не виключив можливості бойкоту Олімпіади з боку України. Але це, за його словами, "може бути крайнім заходом". "Ми все ж таки сподіваємося на дипломатичне рішення цього питання і робимо для цього все можливе", - написав він у Facebook.

Раніше сьогодні Бах заявив про намір розглянути допуск на Олімпіаду-2024 року російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Глава МОК уже неодноразово говорив про "троїсті принципи" щодо війни РФ проти України: збереження санкцій щодо Росії, солідарність з українськими спортсменами, але відмова від дискримінації окремих атлетів навіть у тому випадку, якщо їхні країни залучені до конфлікту.

25 січня МОК опублікував заяву, у якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися всіх антидопінгових правил. "Індивідуальні перевірки мають проводитися для всіх заявлених спортсменів", - запропонував МОК, наголосивши, що "нікому зі спортсменів не можна забороняти брати участь у змаганнях лише на підставі паспорта".

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