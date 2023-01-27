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Новак Джокович під час гри проти Томмі Пола
Новак Джокович під час гри проти Томмі ПолаФото: ANTHONY WALLACE/AFP
СпортСербія

Батько тенісиста Джоковича втрапив у скандал з фанами РФ

Олександр Куницький
46 хв. тому

За виходом сербського тенісиста Новака Джоковича у фінал Australian Open його батько мусив спостерігати з дому через скандал, викликаний фотографією з групою проросійських уболівальників.

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Батько сербського тенісиста Новака Джоковича через скандал, викликаний фотографію з групою проросійських уболівальників, вирішив пропустити півфінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) у п’ятницю, 27 січня, в якому його син здобув перемогу над американцем Томмі Полом.

Цю гру він дивився з дому. Чи відвідає Джокович недільний фінал сина проти грека Стефаноса Ціціпаса, поки не відомо.

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Джокович на тлі прапора РФ і фанат з літерою Z на футболці

Скандал навколо батька Джоковича розгорівся після перемоги його сина над росіянином Андрієм Рубльовим у 1/4 фіналу Australian Open. На одному з проросійських австралійських YouTube-каналів з'явилося відео, де Срджан Джокович стоїть на тлі російського прапора, на якому зображений президент РФ Володимир Путін, поряд із чоловіком, одягненим у футболку з літерою Z. Відео супроводжувалося підписом: "Батько Новака Джоковича робить сміливу політичну заяву", повідомляє агентство AFP.

Це викликало бурхливу реакцію громадськості, а посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів турніру позбавити Срджана Джоковича акредитації та пояснити свою позицію щодо війни Росії проти України.

Срджан Джокович під час матчу його сина з росіянином Андрієм Рубльовим
Срджан Джокович під час матчу його сина з росіянином Андрієм Рубльовим Фото: Dita Alangkara/AP/picture alliance

Згодом Срджан наголосив, що "бажає тільки миру" і не хотів бути втягнутим в скандал. "Я тут тільки для того, щоб підтримати сина. Я спілкувався з фанатами Новака, як робив після всіх матчів, щоб відсвяткувати його перемогу та сфотографуватися з ними. У мене не було наміру бути втягнутим у таку ситуацію. Моя родина пережила жах війни, і ми бажаємо лише миру", - зазначив Джокович-старший у заяві.

Демонстрація прапорів Росії та Білорусі була заборонена на іграх Australian Open через численні скарги українських вболівальників. Після випадку зі Срджаном Джоковичем прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що не хоче "бачити жодної підтримки російському вторгненню в Україну", а організатори турніру знову попередили спортсменів і осіб, які їх супроводжують, про наявні заборони та пообіцяли тісну співпрацю зі службою безпеки для забезпечення дотримання правил.

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