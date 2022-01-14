Австралія вдруге анулювала візу тенісисту Новаку Джоковичу

Австралія вдруге анулювала візу багаторазовому переможцю тенісного турніру Australian Open, сербському тенісисту Новаку Джоковичу "з міркувань охорони здоров'я та керуючись суспільними інтересами". Про це повідомив міністр імміграції Австралії Алекс Хоук у п'ятницю, 14 січня, передає dpa.

За словами австралійського міністра, анулювати візу Джоковичу дозволяє місцевий закон про міграцію. Як уточнює Reuters, рішення уряду означає, що Джокович ймовірно буде позбавлений можливості отримати візу в Австралію протягом трьох років.

Адвокат тенісиста Ніколас Вуд назвав це рішення "вочевидь нераціональним". Захист тенісиста менш ніж через три години після скасування візи подав апеляцію на це рішення і сподіваєтьсявстигнути отримати позитивний висновок суду до початку основної стадії турніру, який триватиме з 17 по 30 січня. В іншому разі, якщо адвокатам не вдасться відстояти право Джоковича виступити на турнірі, сербського тенісиста можуть депортували всього за кілька днів до початку змагань.

Нагадаємо, завчасно повідомлялося, що тенісистів без щеплення від коронавірусу не допустять до участі в турнірі. Проблеми у Джоковича почалися одразу по прильоту до Австралії, де його затримали 6 січня. Спортсмен прибув до країни без наявного щеплення від коронавірусу, але мав медичне звільнення від вакцинації, адже перехворів на коронавірус у грудні 2021 року. На цьому і будував свій захист адвокат спортсмена. Тоді суд Мельбурна пристав на аргументи тенісиста та його адвоката і 10 січня виніс рішення на користь Джоковича.

Новак Джокович є 20-разовим переможцем найпрестижнішої у світі серії турнірів "Великого шолому", дев'ять разів він вигравав, зокрема, Australian Оpen. Справа Джоковича викликала широкий резонанс, враховуючи його досягнення й те, що він давно виступає проти примусової вакцинації від COVID-19.