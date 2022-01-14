Australian Open - тенісний турнір в Австралії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Солсбері".

Australian Open (Відкритий чемпіонат Австралії) є найбільшим тенісним турніром в Австралії і першим у щорічній серії турнірів Grand Slam. До серії турнірів Grand Slam, які в Україні називають турнірами Великого шолома, крім Відкритого чемпіонату Австралії, належать також Відкритий чемпіонат Франції (French Open або Les Internationaux de France de Roland Garros), Вімблдонський турнір (Wimbledon Championships) та Відкритий чемпіонат США (US Open). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.