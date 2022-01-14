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Australian Open

Australian Open - тенісний турнір в Австралії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Солсбері".

Australian Open (Відкритий чемпіонат Австралії) є найбільшим тенісним турніром в Австралії і першим у щорічній серії турнірів Grand Slam. До серії турнірів Grand Slam, які в Україні називають турнірами Великого шолома, крім Відкритого чемпіонату Австралії, належать також Відкритий чемпіонат Франції (French Open або Les Internationaux de France de Roland Garros), Вімблдонський турнір (Wimbledon Championships) та Відкритий чемпіонат США (US Open). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австралія вдруге анулювала візу тенісисту Новаку Джоковичу

Австралія вдруге анулювала візу тенісисту Новаку Джоковичу 14.01.2022

Участь багаторазового чемпіона Australian Open у цьогорічному турнірі в Австралії знову під питанням. Влада країни анулювала його візу через відсутність щеплення проти коронавірусу.
Росіянин Медведєв виграв турнір US Open

Росіянин Медведєв виграв турнір US Open 13.09.2021

Даниіл Медведєв став першим російським тенісистом, який виграв фінал турніру "Великого шолома" з 2005 року, коли Марат Сафін переміг в турнірі Australian Open.
Серб Новак Джокович вдев'яте виграв Australian Open

Серб Новак Джокович вдев'яте виграв Australian Open 21.02.2021

У фіналі Australian Open у Мельбурні Новак Джокович здолав росіянина Данила Медведєва у трьох сетах. Це - 18-та перемога серба на турнірах серії Grand Slam.
Японка Наомі Осака вдруге виграла Australian Open

Японка Наомі Осака вдруге виграла Australian Open 20.02.2021

Японка Наомі Осака виграла престижний тенісний турнір Australian Open, здолавши у двох сетах американку Дженніфер Брейді. Це - четвертий виграний турнір серії Grand Slam для Осаки у її кар'єрі.
Новак Джокович у драматичному фіналі виграв восьмий титул Australian Open

Новак Джокович у драматичному фіналі виграв восьмий титул Australian Open 02.02.2020

Сербський тенісист у фіналі здолав австрійця Доніміка Тіма у п'яти сетах. Це - 17 титул Джоковича в одиночному розряді на турнірах серії Grand Slam.
Новак Джокович всьоме переміг на Australian Open

Новак Джокович всьоме переміг на Australian Open 27.01.2019

Уже сьому перемогу на турнірі Australian Open здобув сербський тенісист Новак Джокович. Це вже 15-й титул спортсмена на турнірах серії "Великого шолома".
Японська тенісистка Наомі Осака перемогла на Australian Open

Японська тенісистка Наомі Осака перемогла на Australian Open 26.01.2019

Наомі Осака стала першою японською тенісисткою, яка здобула перемогу на турнірі Australian Open.
Українка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Australian Open

Українка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Australian Open 21.01.2019

Українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла переграти в двох сетах американку Медісон Кіз, і, попри поразку в одному сеті, вийти в чвертьфінал Australian Open.
Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 21.01.2018

У четвертому колі українська тенісистка впевнено перемогла суперницю з Чехії Денису Аллертову. За вихід до півфіналу Світоліна зіграє з бельгійкою Елізе Мертенс.
Три українські тенісистки пройшли до третього кола Australian Open

Три українські тенісистки пройшли до третього кола Australian Open 17.01.2018

Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко та Марта Костюк продовжать боротьбу на першому цього року тенісному турнірі серії Grand Slam. Світоліна та Костюк зіграють між собою в третьому колі.
Роджер Федерер переміг Рафаеля Надаля у фіналі Australian Open

Роджер Федерер переміг Рафаеля Надаля у фіналі Australian Open 29.01.2017

Напружений матч двох іменитих тенісистів завершився з рахунком 3:2 на користь Федерера. Швейцарський тенісист 18-й раз здобув кубок турніру серії "Великого шолому".

Серена Вільямс перемогла сестру у фіналі Australian Open

Серена Вільямс перемогла сестру у фіналі Australian Open 28.01.2017

Фінальна гра престижного турніру тривала менше ніж півтори години. Серена Вільямс здолала сестру з рахунком 6:4, 6:4.

DW Новини за 100 секунд (08.03.2016) 08.03.2016

Анкара висунула низку вимог до ЄС на саміті в Брюсселі. Держсекретар США заявив, що суд над Савченко - зневага до міжнародних стандартів. Нідерланди обіцяють назвати точне місце запуску ракети в літак рейсу МН17 вже цього літа.
Марія Шарапова не пройшла допінг-тест під час Australian Open

Марія Шарапова не пройшла допінг-тест під час Australian Open 07.03.2016

Причиною цього, за словами Шарапової, стала зміна в списку медпрепаратів, заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).
Німецька тенісистка стала переможницею Australian Open

Німецька тенісистка стала переможницею Australian Open 30.01.2016

Німецька спортсменка Анжелік Кербер несподівано здобула перемогу в фіналі Australian Open над фавориткою турніру Сереною Вільямс.