Японка Наомі Осака вдруге виграла Australian Open

Японська тенісистка, третя ракетка світу Наомі Осака виграла турнір Australian Open 2021 року у Мельбурні у жіночому одиночному розряді. У фінальному матчі у суботу, 20 лютого, їй протистояла американка Дженніфер Брейді, яка у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) нині посідає 24-ту позицію. Японка здолала суперницю у двох сетах з рахунком 6:4, 6:3.

Перший сет Осака розпочала активніше та точніше і виграла гейм на подачі суперниці, повівши у рахунку 3:1 за геймами. Утім, Брейді виграла наступний гейм вже на подачі Осаки, скориставшись помилками суперниці, та згодом зрівняла рахунок у сеті - 3:3. Далі у першому сеті суперниці демонстрували запеклу боротьбу й приблизно рівну гру, утім, за рахунку 5:4 на користь Осаки Брейді кілька разів грубо помилилася на своїй подачі, що принесло японці перемогу у сеті - 6:4.

Читайте також: Серена Вільямс перемогла сестру у фіналі Australian Open

Дженніфер Брейді вперше грала у фіналі турніру Grand Slam

На початку другого сету Осака, яка подавала першою, виграла гейм на подачі суперниці й повела завдяки цьому з рахунком 3:0 у сеті. У наступному геймі американка не змогла зібратися та знайти свою гру, багато помилялася, й дозволила суперниці повести вже з рахунком 4:0. Але Брейді заграла активніше і впевненіше й змогла повернути інтригу у матч, взявши наступний гейм вже на подачі Осаки - 4:1. Утім, цього виявилося недостатньо, щоб переломити хід поєдинку - завдяки впевненій грі на власній подачі японка довела рахунок у другому сеті до 6:3 на власну користь і виграла матч.

Наомі Осака у двох сетах здолала Дженніфер Брейді у фіналі Australian Open

Четвертий "шолом" для Осаки

До цього фіналу 23-річна Наомі Осака вже тричі грала у фіналах турнірів серії Grand Slam і усі три рази вигравала їх. Так, вона тріумфувала на Australian Open у 2019 році, а також на US Open у 2018 та 2020 роках. Нинішній фінал став 21-м виграним поспіль матчем для японської тенісистки.

Для 25-річної Брейді нинішній фінал став поки що найвищим досягненням у кар'єрі. До цього американка лише одного разу досягала стадії півфіналу на турнірах Grand Slam - торік на US Open, де їй також протистояла Осака, яка у підсумку й виграла турнір.