 Серб Новак Джокович вдев′яте виграв Australian Open | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Серб Новак Джокович вдев'яте виграв Australian Open

У фіналі Australian Open у Мельбурні Новак Джокович здолав росіянина Данила Медведєва у трьох сетах. Це - 18-та перемога серба на турнірах серії Grand Slam.

Новак Джокович вдев'яте тріумфував на Australian Open

Новак Джокович вдев'яте тріумфував на Australian Open

Сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович виграв турнір Australian Open 2021 року у Мельбурні у чоловічому одиночному розряді. Йому у фіналі турніру у неділю, 21 лютого, протистояв росіянин Данило Медведєв, який нині є четвертим у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). Джокович впевнено переміг свого суперника у трьох сетах з рахунком 7:5, 6:2, 6:2. Ця перемога на Australian Open стала дев'ятою у кар'єрі серба.

Перемога Джоковича у трьох сетах

Джокович впевненіше розпочав перший сет, одразу виграв гейм на подачі Медведєва й повів завдяки цьому з рахунком 3:0. Утім, Медведєв одразу включився у гру, взяв гейм серба і зрівняв рахунок у сеті - 3:3. Кілька наступних геймів першого сету фіналісти демонстрували приблизно рівну гру, кожен впевнено вигравав гейми на власній подачі. Але за рахунку 6:5 на користь Джоковича на подачі Медведєва сербу вдалося скористатися помилками суперника й вирвати перемогу у першому сеті - 7:5.

Данило Медведєв вдруге грав у фіналі турніру Grand Slam

Данило Медведєв вдруге грав у фіналі турніру Grand Slam

Читайте також: Новак Джокович у драматичному фіналі виграв восьмий титул Australian Open

У перших двох геймах другого сету Медведєв і Джокович обмінялися брейками. За рахунку 2:1 на користь серба росіянин через помилки на власній подачі дозволив супернику вирватися вперед - 3:1, а впевнена гра у наступному геймі довела перевагу Джоковича у другому сеті до рахунку 4:1. Нестабільна й нервова гра Медведєва наприкінці другого сету призвела до програшу ще одного гейму на власній подачі - сет завершися з рахунком 6:2 на користь Джоковича.

Джокович залишається непереможним у фіналах Australian Open

Джокович залишається непереможним у фіналах Australian Open

Перевагою серба розпочався й третій сет - Джокович виграв гейм на подачі Медведєва й повів у сеті з рахунком 3:0. Медведєв намагався нав'язати боротьбу і був близьким до того, щоб зрівняти рахунок, але не зміг цього зробити. Третій сет, як і попередній, завершився з рахунком 6:2 на користь серба. 

18-й "шолом" для Джоковича

Цей фінал на Australian Open був вже дев'ятим для 33-річного Джоковича у його кар'єрі. Усі без винятку попередні фінальні поєдинки на цьому турнірі він також вигравав - у 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 та 2020 роках. Загалом для серба це був 28-й фінальний матч на турнірах серії Grand Slam, на його рахунку тепер 18 чемпіонських титулів на турнірах Grand Slam. Більше - по 20 титулів - мають швейцарець Роджер Федерер та іспанець Рафаель Надаль. 

Читайте також: Японка Наомі Осака вдруге виграла Australian Open

Для 25-річного Медведєва це був другий фінал на турнірах Grand Slam. У 2019 році він грав у фіналі US Open проти іспанця Рафаеля Надаля, але поступився йому.

Медведєв двічі грав у фіналі турнірів Grand Slam, у яких програвав

Медведєв двічі грав у фіналі турнірів Grand Slam, у яких програвав

 

DW.COM

Роджер Федерер переміг Рафаеля Надаля у фіналі Australian Open

Напружений матч двох іменитих тенісистів завершився з рахунком 3:2 на користь Федерера. Швейцарський тенісист 18-й раз здобув кубок турніру серії "Великого шолому".  

Також за темою

Australien | 2021 Australian Open Tennis | Naomi Osaka Siegerin

Японка Наомі Осака вдруге виграла Australian Open 20.02.2021

Японка Наомі Осака виграла престижний тенісний турнір Australian Open, здолавши у двох сетах американку Дженніфер Брейді. Це - четвертий виграний турнір серії Grand Slam для Осаки у її кар'єрі.

Tennis Australian Open Männer Finale Novak Djokovic - Dominic Thiem

Тенісист Новак Джокович заразився коронавірусом 23.06.2020

Сербський тенісист Новак Джокович оголосив, що його тест на коронавірус є позитивним. Він попросив вибачення у учасників організованого ним турніру.

Tennis Australian Open Männer Finale Novak Djokovic - Dominic Thiem

Новак Джокович у драматичному фіналі виграв восьмий титул Australian Open 02.02.2020

Сербський тенісист у фіналі здолав австрійця Доніміка Тіма у п'яти сетах. Це - 17 титул Джоковича в одиночному розряді на турнірах серії Grand Slam.

Реклама

Докладно

Упаковка вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca

Усе, що треба знати про вакцину AstraZeneca

Щеплення від COVID-19 в Україні планують розпочати з вакциною AstraZeneca. Але є сумніви у її ефективності щодо мутацій.  

Робітник повертає вентиль на компресорній станції

Україна націоналізує нафтопровід Самара-Західний напрямок

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким нафтопровід має бути переданий у державну власність.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  