Серб Новак Джокович вдев'яте виграв Australian Open

Сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович виграв турнір Australian Open 2021 року у Мельбурні у чоловічому одиночному розряді. Йому у фіналі турніру у неділю, 21 лютого, протистояв росіянин Данило Медведєв, який нині є четвертим у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). Джокович впевнено переміг свого суперника у трьох сетах з рахунком 7:5, 6:2, 6:2. Ця перемога на Australian Open стала дев'ятою у кар'єрі серба.

Перемога Джоковича у трьох сетах

Джокович впевненіше розпочав перший сет, одразу виграв гейм на подачі Медведєва й повів завдяки цьому з рахунком 3:0. Утім, Медведєв одразу включився у гру, взяв гейм серба і зрівняв рахунок у сеті - 3:3. Кілька наступних геймів першого сету фіналісти демонстрували приблизно рівну гру, кожен впевнено вигравав гейми на власній подачі. Але за рахунку 6:5 на користь Джоковича на подачі Медведєва сербу вдалося скористатися помилками суперника й вирвати перемогу у першому сеті - 7:5.

Данило Медведєв вдруге грав у фіналі турніру Grand Slam

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У перших двох геймах другого сету Медведєв і Джокович обмінялися брейками. За рахунку 2:1 на користь серба росіянин через помилки на власній подачі дозволив супернику вирватися вперед - 3:1, а впевнена гра у наступному геймі довела перевагу Джоковича у другому сеті до рахунку 4:1. Нестабільна й нервова гра Медведєва наприкінці другого сету призвела до програшу ще одного гейму на власній подачі - сет завершися з рахунком 6:2 на користь Джоковича.

Джокович залишається непереможним у фіналах Australian Open

Перевагою серба розпочався й третій сет - Джокович виграв гейм на подачі Медведєва й повів у сеті з рахунком 3:0. Медведєв намагався нав'язати боротьбу і був близьким до того, щоб зрівняти рахунок, але не зміг цього зробити. Третій сет, як і попередній, завершився з рахунком 6:2 на користь серба.

18-й "шолом" для Джоковича

Цей фінал на Australian Open був вже дев'ятим для 33-річного Джоковича у його кар'єрі. Усі без винятку попередні фінальні поєдинки на цьому турнірі він також вигравав - у 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 та 2020 роках. Загалом для серба це був 28-й фінальний матч на турнірах серії Grand Slam, на його рахунку тепер 18 чемпіонських титулів на турнірах Grand Slam. Більше - по 20 титулів - мають швейцарець Роджер Федерер та іспанець Рафаель Надаль.

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Для 25-річного Медведєва це був другий фінал на турнірах Grand Slam. У 2019 році він грав у фіналі US Open проти іспанця Рафаеля Надаля, але поступився йому.