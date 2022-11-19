  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
З НОК викинули проросійських функціонерів Шурфича й Суркіса
Зимова Олімпіада в 2014 році в СочіФото: picture-alliance/dpa/AP Photo/File /J. Phillip
ПолітикаУкраїна

Суркіс і Шуфрич пішли з Національного олімпійського комітету

Валерій Сааков
11 хв. тому

Після звільнення Суркіса та Шуфрича президент НОК Вадим Гутцайт закликав Андрія Шевченка повернутися до складу комітету.

https://p.dw.com/p/4Jluy

Депутати Верховної Ради від забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич офіційно вийшли зі складу Національного олімпійського комітету України (НОК). Рішення про відставку одіозних спортивних функціонерів виконавчий комітет НОК ухвалив одностайно на позачерговому засіданні 18 листопада.

За даними пресслужби комітету, раніше того ж дня Шуфрич, Суркіс, а також нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін, звернулися до президента НОК Вадима Гутцайта з відповідними заявами про вихід за власним бажанням.

Про призначення Суркіса та Шуфрича на посади в НОК стало відомо 17 листопада, хоч офіційно комітет повідомив тільки про обрання Гутцайта своїм головою. Новина про призначення в нацкомітет скандальних політиків викликала значний резонанс і обурення в українському суспільстві та спортивній спільноті.

У відповідь на ці кадрові рішення, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив, що виходить зі складу НОК.

Припинення свого членства в складі комітету на знак протесту оголосив і президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Гутцайт після звільнення Суркіса та Шуфрича написав у Facebook, що запропонував Шевченку "зустрітися наступного тижня й обговорити його членство у виконкомі НОК".

Читайте також: Як в Україні забороняють проросійські політичні партії

Як футбол допомагає українським дітям пережити жахи війни

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

НОК про Шуфрича та Суркіса

noc-ukr.org
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

З НОК викинули проросійських функціонерів Шурфича й Суркіса

Суркіс і Шуфрич пішли з Національного олімпійського комітету

Політика11 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Три роки в полоні "ДНР"

Три роки в полоні "ДНР"

Конфлікти23 год. тому24:13 хв.
Symbolbild: Getreidefelder in der Ukraine

Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

Політика24 год. тому
Україна отерпає від гострого дефіциту боєприпасів для німецьких "Гепардів".

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Політика19 год. тому
Генасамблея ООН, архівне фото

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Конфлікти20 год. тому
26 вересня 2021 року на виборчих дільницях у Берліні вишиковувалися черги та панував хаос

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Закон і право21 год. тому
Заробітчани на будівництві стадіону Лусаїл

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Політика23 год. тому
На головну сторінку