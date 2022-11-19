Суркіс і Шуфрич пішли з Національного олімпійського комітету

За даними пресслужби комітету, раніше того ж дня Шуфрич, Суркіс, а також нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін, звернулися до президента НОК Вадима Гутцайта з відповідними заявами про вихід за власним бажанням.
Про призначення Суркіса та Шуфрича на посади в НОК стало відомо 17 листопада, хоч офіційно комітет повідомив тільки про обрання Гутцайта своїм головою. Новина про призначення в нацкомітет скандальних політиків викликала значний резонанс і обурення в українському суспільстві та спортивній спільноті.