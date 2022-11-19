Суркіс і Шуфрич пішли з Національного олімпійського комітету

Після звільнення Суркіса та Шуфрича президент НОК Вадим Гутцайт закликав Андрія Шевченка повернутися до складу комітету.

Депутати Верховної Ради від забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич офіційно вийшли зі складу Національного олімпійського комітету України (НОК). Рішення про відставку одіозних спортивних функціонерів виконавчий комітет НОК ухвалив одностайно на позачерговому засіданні 18 листопада.

За даними пресслужби комітету, раніше того ж дня Шуфрич, Суркіс, а також нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін, звернулися до президента НОК Вадима Гутцайта з відповідними заявами про вихід за власним бажанням.

Про призначення Суркіса та Шуфрича на посади в НОК стало відомо 17 листопада, хоч офіційно комітет повідомив тільки про обрання Гутцайта своїм головою. Новина про призначення в нацкомітет скандальних політиків викликала значний резонанс і обурення в українському суспільстві та спортивній спільноті.

У відповідь на ці кадрові рішення, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив, що виходить зі складу НОК.

Припинення свого членства в складі комітету на знак протесту оголосив і президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Гутцайт після звільнення Суркіса та Шуфрича написав у Facebook, що запропонував Шевченку "зустрітися наступного тижня й обговорити його членство у виконкомі НОК".

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