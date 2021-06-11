 Президент УАФ каже про ″переможний компроміс″ з УЄФА щодо форми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Президент УАФ каже про "переможний компроміс" з УЄФА щодо форми

УАФ та УЄФА домовилися, що на футболках гравців гасло "Героям слава!" буде розміщене "за мапою", у центрі обрисів кордонів єдиної України, стверджує Андрій Павелко.

Нова форма збірної України з футболу

Нова форма збірної України з футболу

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив про завершення переговорів з представниками Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) стосовно нової форми збірної України з футболу. "Вони були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут", - написав Павелко на своїй сторінці у соцмережі Facebook ввечері у п'ятницю, 11 червня.

Він повідомив, що за підсумками переговорів з УЄФА було домовлено, що на мільйонних тиражах вже виготовленої форми буде збережено гасла "Слава Україні" та "Героям слава!" та зображення карти України з Кримом. "Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави", - наголосив Павелко.

Також президент УАФ повідомив, що Україна довела УЄФА, що гасла "Слава Україні!", "Героям слава!", великий герб збірної на карті України є офіційними футбольними символами України. "В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020", - зауважив Павелко.

Форма грвців збірної України

Що ж стосується форми, у якій гратимуть на Чемпіонаті Європи гравці української збірної, то, за словами Павелка, УЄФА вимагала "повністю видалити чи замалювати" напис "Героям слава!" з футболок усіх гравців, які гратимуть на Євро-2020. "Натомість доводилося озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу!" - стверджує український футбольний функціонер.

Дивитись відео 04:07

Форма з "Героям слава!": реакція українських фанів на скандал (11.06.2021)

Цей компроміс, за його словами, полягатиме у тому, що "на період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент". "Це - затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, тризубом та ще одним написом "Слава Україні!". Гасло "Героям слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців", - пояснив Павелко.

Читайте також: Росія поскаржилася в УЄФА на "політичну" форму збірної України з футболу

Він також поінформував, що УАФ вже працює над виготовленням нової атрибутики із затвердженими у п'ятницю футбольними символами України. "Зокрема, на всіх заходах Євро-2020 наша делегація матиме значки з великою емблемою національних збірних та гаслами "Слава Україні!", "Героям слава!" - зауважив Павелко.

Раніше у п'ятницю виконавчий комітет Української асоціації футболу одноголосно затвердив офіційний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!". Крім того, 45 членів виконкому УАФ одноголосно підтримали пропозицію Павелка і затвердили футбольні символи України. "Відтепер разом з малим гербом УАФ у вигляді тризубу з написом Ukraine на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з тризубом у центрі", - повідомив Андрій Павелко.

Дивитись відео 06:58

Форма збірної України з футболу: конфлікт з РФ та УЄФА на тлі "Євро-2020" (11.06.2021)

Також за темою

Pavel Pavelko I Neues Trikot für die ukrainische Nationalmanschaft

УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційний футбольний статус 11.06.2021

В Українській асоціації футболу заявили, що ці гасла є унікальним національним футбольним кодом, який об'єднав українців з усіх регіонів України, а також різних країн і континентів.

Форма з "Героям слава!": реакція українських фанів на скандал (11.06.2021) 11.06.2021

В якій формі вийдуть українські гравці на поле в своєму першому матчі Євро-2020 13 червня? І у день відкриття чемпіонату Європи це питання відкрите. Тим часом, футболки національної збірної України днем з вогнем не купиш. Уболівальнику збірної Олексадру Чіпко довелося об'їздити пів-Києва у пошуках дефіциту. Як реагують на скандал за участі УЄФА та Росії українські фани та громадськість?

Pavel Pavelko I Neues Trikot für die ukrainische Nationalmanschaft

Президент УАФ у Римі веде переговори з УЄФА щодо форми збірної 10.06.2021

Андрій Павелко повідомив, що вилетів у Рим, де 11 червня розпочнеться Євро-2020, й веде переговори з УЄФА щодо форми збірної України з футболу.

Реклама

Докладно

Форма національної збірної України на Євро-2020

Заборона УЄФА гасла "Героям слава!" лише згуртує українців

І для Києва, і для Москви будь-який елемент у формі української збірної має принципове значення, пише Сергій Руденко.  

В Україні теж потрібні сезонні працівники

Заробітки вдома замість Польщі (відео)

Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.  