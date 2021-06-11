Президент УАФ каже про "переможний компроміс" з УЄФА щодо форми

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив про завершення переговорів з представниками Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) стосовно нової форми збірної України з футболу. "Вони були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут", - написав Павелко на своїй сторінці у соцмережі Facebook ввечері у п'ятницю, 11 червня.

Він повідомив, що за підсумками переговорів з УЄФА було домовлено, що на мільйонних тиражах вже виготовленої форми буде збережено гасла "Слава Україні" та "Героям слава!" та зображення карти України з Кримом. "Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави", - наголосив Павелко.

Також президент УАФ повідомив, що Україна довела УЄФА, що гасла "Слава Україні!", "Героям слава!", великий герб збірної на карті України є офіційними футбольними символами України. "В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020", - зауважив Павелко.

Форма грвців збірної України

Що ж стосується форми, у якій гратимуть на Чемпіонаті Європи гравці української збірної, то, за словами Павелка, УЄФА вимагала "повністю видалити чи замалювати" напис "Героям слава!" з футболок усіх гравців, які гратимуть на Євро-2020. "Натомість доводилося озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу!" - стверджує український футбольний функціонер.

Дивитись відео 04:07 Поділитись Форма з "Героям слава!": реакція українських фанів на скандал (11.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ukQB Форма з "Героям слава!": реакція українських фанів на скандал (11.06.2021)

Цей компроміс, за його словами, полягатиме у тому, що "на період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент". "Це - затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, тризубом та ще одним написом "Слава Україні!". Гасло "Героям слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців", - пояснив Павелко.

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Він також поінформував, що УАФ вже працює над виготовленням нової атрибутики із затвердженими у п'ятницю футбольними символами України. "Зокрема, на всіх заходах Євро-2020 наша делегація матиме значки з великою емблемою національних збірних та гаслами "Слава Україні!", "Героям слава!" - зауважив Павелко.

Раніше у п'ятницю виконавчий комітет Української асоціації футболу одноголосно затвердив офіційний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!". Крім того, 45 членів виконкому УАФ одноголосно підтримали пропозицію Павелка і затвердили футбольні символи України. "Відтепер разом з малим гербом УАФ у вигляді тризубу з написом Ukraine на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з тризубом у центрі", - повідомив Андрій Павелко.