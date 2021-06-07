УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційний футбольний статус

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) у п'ятницю, 11 червня, одноголосно затвердив офіційний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко у соцмережі Facebook.

"Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників у рідній країні і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних", - написав Павелко.

За його словами, ці атрибути містять у собі унікальний національний футбольний код, який "об'єднав усіх українців з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів".

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Футбольні символи України

Крім того, 45 членів виконкому УАФ одноголосно підтримали пропозицію Павелка і затвердили футбольні символи України. "Відтепер разом з малим гербом УАФ у вигляді тризубу з написом Ukraine на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з тризубом у центрі", - додав президент УАФ.

Раніше цього ж дня Андрій Павелко анонсував, що УАФ пропонує надати гаслам "Слава Україні!" та "Героям слава!" статус офіційних футбольних символів.

Після протесту з боку Росії

Напередодні УЄФА висунула до України вимогу прибрати "політичне" гасло з форми національної збірної з футболу для участі у Євро-2020. В УЄФА зазначили, що перша частина гасла "Слава Україні!" може "розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнодержавного значення". Утім, "специфічне поєднання двох фраз ("Слава Україні!" і "Героям слава!" - Ред.) вважається явно політичним за своєю природою, маючи історичне і мілітаристське значення", вважають в УЄФА.

8 червня Російський футбольний союз відправив на адресу УЄФА ноту протесту через нову українську форму. До цього дана форма вже була затверджена УЄФА.

Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через COVID-19 на 2021 рік, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі Євро-2020 проведуть з 11 червня до 11 липня.

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Дивитись відео 01:29 Поділитись Нова форма збірної України з футболу: росіяни обурюються, УЄФА схвалила (07.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3uXK0 Нова форма збірної України з футболу: росіяни обурюються, УЄФА схвалила (07.06.2021)