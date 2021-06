УАФ хоче надати гаслам на формі збірної України з футболу статус офіційних

Українська асоціація футболу (УАФ) пропонує надати гаслам "Слава Україні" та "Героям слава" статус офіційних футбольних символів, повідомив президент УАФ Андрій Павелко у соцмережі Facebook в четвер, 10 червня.

"Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел "Слава Україні"і "Героям слава"; про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних межах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей)", - написав Павелко.

Він подякував за підтримку УАФ, нового дизайну форми національної збірної та за публічні позиції й реакції у відповідь на вимогу УЄФА прибрати гасла з форми української збірної після скарг Росії.

"Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!" - зазначив Павелко. Він додав, що "за будь-яких обставин гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути".

Напередодні УЄФА висунула до України вимогу прибрати "політичне" гасло з форми національної збірної з футболу для участі у Євро-2020. В УЄФА зазначили, що перша частина гасла "Слава Україні!" може "розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнодержавного значення". Утім, "специфічне поєднання двох фраз ("Слава Україні!" і "Героям слава!" - Ред.) вважається явно політичним за своєю природою, маючи історичне і мілітаристське значення", вважають в УЄФА.

8 червня Російський футбольний союз відправив на адресу УЄФА ноту протесту через нову українську форму. До цього дана форма вже була затверджена УЄФА.

Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через COVID-19 на 2021 рік, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі Євро-2020 проведуть з 11 червня до 11 липня.

