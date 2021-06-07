Президент УАФ у Римі веде переговори з УЄФА щодо форми збірної

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що після отримання останнього листа від Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо нової форми збірної України з футболу він терміново вилетів у Рим, де проводить переговори з представниками УЄФА.

"Учора ввечері (9 червня. - Ред.) ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку, я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші перемовини з представниками УЄФА", - повідомив Павелко у четвер, 10 червня, у соцмережі Facebook.

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Він додав, що у своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн форми збірної "був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". "Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної", - нагадав президент УАФ.

Нова форма збірної України з футболу

Нагадаємо, 7 червня УЄФА затвердила нову ігрову форму збірної України з футболу. Утім, 9 червня спілка зобов'язала внести зміни до форми збірної для участі у Євро-2020, прибравши напис "Героям слава!", який, на думку УЄФА, має "явно політичний характер". При цьому в УЄФА заявили, що з форми не потрібно прибирати карту України разом з окупованим РФ Кримом і непідконтрольними Україні частинами Донбасу, оскільки Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "визнає територіальні кордони, які зображені на формі".

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Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через COVID-19 на 2021 рік, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі Євро-2020 проведуть з 11 червня до 11 липня. 11 червня у Римі відбудеться відкриття чемпіонату матчем Італія - Туреччина.

Дивитись відео 01:29 Поділитись Нова форма збірної України з футболу: росіяни обурюються, УЄФА схвалила (07.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3uXK0 Нова форма збірної України з футболу: росіяни обурюються, УЄФА схвалила (07.06.2021)