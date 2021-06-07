Президент УАФ у Римі веде переговори з УЄФА щодо форми збірної

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що після отримання останнього листа від Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо нової форми збірної України з футболу він терміново вилетів у Рим, де проводить переговори з представниками УЄФА.
"Учора ввечері (9 червня. - Ред.) ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку, я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші перемовини з представниками УЄФА", - повідомив Павелко у четвер, 10 червня, у соцмережі Facebook.
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Він додав, що у своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн форми збірної "був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". "Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної", - нагадав президент УАФ.
Нова форма збірної України з футболу
Нагадаємо, 7 червня УЄФА затвердила нову ігрову форму збірної України з футболу. Утім, 9 червня спілка зобов'язала внести зміни до форми збірної для участі у Євро-2020, прибравши напис "Героям слава!", який, на думку УЄФА, має "явно політичний характер". При цьому в УЄФА заявили, що з форми не потрібно прибирати карту України разом з окупованим РФ Кримом і непідконтрольними Україні частинами Донбасу, оскільки Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "визнає територіальні кордони, які зображені на формі".
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Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через COVID-19 на 2021 рік, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі Євро-2020 проведуть з 11 червня до 11 липня. 11 червня у Римі відбудеться відкриття чемпіонату матчем Італія - Туреччина.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Лондон - стадіон "Уемблі"
Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Уемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Уемблі". На "Уемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Мюнхен - Allianz Arena
Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Рим - Олімпійський стадіон
Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Баку - Олімпійський стадіон
Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Санкт-Петербург - Крестовський стадіон
Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Копенгаген - стадіон "Паркен"
"Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу Копенгаген та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Амстердам - "Йоган Кройф Арена"
Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Бухарест - Національний стадіон
Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Севілья - Олімпійський стадіон
Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Будапешт - "Пушкаш Арена"
Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.
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Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу
Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"
До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".
Автор: Андреас Штен-Цімонс, Дмитро Губенко