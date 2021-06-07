 УЄФА: Форма збірної України з футболу затверджена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2021

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УЄФА: Форма збірної України з футболу затверджена

Головний елемент дизайну нової форми українських футболістів - контури карти України, що включає Крим. У цій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, що відбудеться влітку 2021 року.

EURO 2020 Shirt des ukrainischen Fußballteams

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердила нову ігрову форму збірної України з футболу для Чемпіонату Європи 2020 року, на якій зображені кордони республіки, що включають Крим.

"Футболка збірної України (та всіх інших команд) на Євро-2020 була затверджена УЄФА відповідно до чинних правил екіпіровки", - повідомили в пресслужбі УЄФА, цитує "Інтерфакс".

Напередодні глава Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що Україна виступить на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року у формі з контурами кордонів країни. Дизайн форми він представив на своїй сторінці у Facebook.

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Нова форма збірної України з футболу: росіяни обурюються, УЄФА схвалила (07.06.2021)

Головний елемент дизайну - контури карти України на футболці, що включають Крим, а також Донецьк і Луганськ. Ігрових комплектів форми три - жовтий, синій і білий. За словами Павелка, на формі також розміщені слова популярного в країні гасла "Слава Україні!" / "Героям слава!" 

Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через COVID-19 на 2021 рік, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі Євро-2020 проведуть з 11 червня до 11 липня.

В Москві обурились

Представниця МЗС РФ Марія Захарова обурилася і назвала форму українських футболістів "обманкою" через "приєднання території України до російського Криму". Про це вона написала у ствоєму Теlegram-каналі.

Як відомо, навесні 2014 року після проведення так званого референдуму в Криму Росія анексувала український півострів. "Приєднання" Криму до Росії не визнається світовою спільнотою. Через незаконну анексію Криму, а також агресію на українському Донбасі США та ЄС запровадили санкції щодо Москви.

 

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