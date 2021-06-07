Росія поскаржилася в УЄФА на "політичну" форму збірної України з футболу

Російський футбольний союз (РФС) поскаржився у Спілку європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на нову форму збірної України з футболу, в якій українська команда виступить на Чемпіонаті Європи.

У листі до УЄФА, направлення якого РФС підтвердив у вівторок, 8 червня, вказується на "використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує основні принципи регламенту УЄФА щодо екіпіровки, який забороняє політичні висловлювання", повідомляє інформагенство SID. "На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань", - йдеться в повідомленні РФС.

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Напередодні УЄФА затвердила нову ігрову форму збірної України з футболу для Чемпіонату Європи 2020 року, на якій зображені кордони країни, що включають незаконно анексований Росією Крим, а також гасла "Слава Україні!" / "Героям слава!".

Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через COVID-19 на 2021 рік, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі Євро-2020 проведуть з 11 червня до 11 липня.

Дивитись відео 01:29 Поділитись Нова форма збірної України з футболу: росіяни обурюються, УЄФА схвалила (07.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3uXK0 Нова форма збірної України з футболу: росіяни обурюються, УЄФА схвалила (07.06.2021)