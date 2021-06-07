 Крим на грудях: що кажуть у Німеччині про форму збірної України на Євро-2020 | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.06.2021

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Європа

Крим на грудях: що кажуть у Німеччині про форму збірної України на Євро-2020

Збірна України виступить на Чемпіонаті Європи з футболу в формі із зображенням кордонів країни, що включають анексований Росією Крим. Москва критикує, УЄФА не бачить порушень. А німецькі експерти?

Футболка збірної України на Євро-2020

Вважають, що спорт і політика - різні речі, але питання кордону може бути спірним, причому в усіх сенсах. За лічені дні до початку Чемпіонату Європи з футболу Євро-2020, перенесеного на рік через коронавірус, Україна 6 червня представила громадськості нову форму своєї команди, яка викликала різку критику в Росії.

На жовтих футболках спереду нанесені контури кордонів України, що включають анексований Росією Крим. Щоправда, зображення зливається із загальним кольором футболки та здалеку ледь помітне.

З боку спини на трико в українських футболістів написано українською мовою "Слава Україні!", а на виворітній стороні - "Героям слава!". Це вітання, яке використовувалося українськими націоналістами і борцями за незалежність в XX столітті, набуло особливої ​популярності під час Євромайдану взимку 2013-2014 років. З 2018 року ці фрази стали офіційним привітанням в українській армії.

Того ж року, на Чемпіонаті світу з футболу в Росії, гасло "Слава Україні!" після перемоги над збірною Англії вигукнув гравець збірної Хорватії Домагой Віда. Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) виголосила йому попередження, сам він вибачився. У 2017 році фразою "Слава Україні!" закінчив своє вітальне послання з нагоди Дня незалежності України тодішній міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel).

УЄФА: форма збірної України узгоджена

Опублікувавши в Facebook перші знімки нової форми, голова Української асоціації футболу Андрій Павелко назвав її "особливою", а зображення обрисів кордонів - "головним атрибутом". Представниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала там же, в Facebook, назвавши дії Києва "відчайдушною мистецькою акцією", що створює "ілюзію неможливого". Деякі російські політики звинуватили Україну в політизації спорту. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок, 7 червня, написав у Twitter, що Київ не дозволить "ображати національні символи".

Організатор першості, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА), у відповідь на запит DW повідомила, що "футболку української національної команди (і всіх інших команд) на Євро-2020 було узгоджено з УЄФА відповідно до чинних правил екіпіровки". Політичні послання на формі футболістів заборонені регламентом спортивної організації. Іншими словами, УЄФА не вважала політикою ні обриси карти України в межах, визнаних міжнародним правом і переважною більшістю країн світу, ні вітання часів Майдану.

Штаб-квартира УЄФА в швейцарському Ньоні

Штаб-квартира УЄФА в швейцарському Ньоні

Чи може Росія опротестувати в УЄФА дизайн форми України?

Про те, чому Україна в останній момент показала форму своїх гравців, можна тільки здогадуватися. Зазвичай в цілях реклами це роблять заздалегідь. Наприклад, Німеччина представила форму своєї футбольної збірної ще в березні. Однією з причин може бути бажання Києва не залишити часу Москві для протесту. Таке пояснення не виключив адвокат, експерт в галузі спортивного права Райнер Шерке (Rainer Cherkeh). "На тлі кримського конфлікту дизайн української форми можна розглядати як предмет екіпіровки, в тому числі, і з політичним змістом, що заборонено правилами УЄФА", - сказав Шерке DW.

Юрист не виключив, що УЄФА ще може внести зміни в уже виданий дозвіл на українську форму і дати вказівку про її увідповіднення нормам: "Але це передбачає, наприклад, що інший член УЄФА подасть відповідну термінову заяву до юридичного органу УЄФА". Про протести проти української форми на Євро-2020 з боку Російського футбольного союзу (РФС) повідомлень не було. DW звернулася до РФС з проханням прокоментувати ситуацію, але на момент публікації матеріалу відповіді не отримала.

Конфліктний потенціал на матчі Україна - Росія?

Оглядач найпопулярнішого німецького футбольного видання Kicker Мартін Ґрюнер (Martin Grüner) у розмові з DW висловив здивування тим, що він назвав "шпильковими уколами" з боку України. "Це, в будь-якому разі, провокація проти Росії", - вважає Ґрюнер, хоча, на його думку, "абсолютно легітимно використовувати обриси країни відповідно до міжнародного права". "Інше питання - чи потрібно це робити", - сказав оглядач. При цьому він зазначив, що чіткого поділу між спортом і політикою в сучасному світі немає, і навів як приклад Зимові Олімпійські ігри в Сочі або ЧС-2018 в Росії, які влада країни, на його думку, використовувала як трибуну. "Політика і спорт давно пов'язані", - каже спортивний оглядач.

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Теоретично збірні Росії та України можуть зустрітися на Євро-2020, наприклад, у чвертьфіналі в Баку або Мюнхені. Мартін Ґрюнер бачить в цьому конфліктний потенціал - зокрема, через форму. На його думку, це буде залежати від ступеня "істерики" сторін, а в сучасному світі соціальних мереж така "істерика" може бути "дуже великою".

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