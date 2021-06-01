 Україна погрожує санкціями, якщо хоч один білоруський літак потрапить у Крим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2021

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Україна погрожує санкціями, якщо хоч один білоруський літак потрапить у Крим

Якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться в анексованому Криму, Київ застосує санкції, заявили в МЗС України. Раніше Лукашенко попросив Путіна пускати білоруські літаки на півострів через Росію.

Україна закрила небо для білоруських авіакомпаній

Україна закрила небо для білоруських авіакомпаній

Україна погрожує санкціями, якщо хоча б один білоруський літак опиниться на території анексованого Росією Криму. Про це в середу, 2 червня, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає агенція "Укрінформ". "Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав'язати контакти з так званими "ЛНР" чи "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками", - заявила вона.

Так в МЗС України відреагували на звернення правителя Білорусі Олександра Лукашенка до російського президента Володимира Путіна з проханням пропускати через РФ білоруські літаки в Крим.

За словами Джапарової, це провокаційні заяви, напевно, є емоційною реакцією Лукашенка на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ тощо.

Вона підкреслила, що вся повнота відповідальності за санкції та обмеження державами світу, у тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенку.

Джапарова також наголосила, що рішення обмежити повітряне сполучення з Білоруссю - не політичне, а безпекове, "адже дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі".

За її словами, Україна повністю солідарна у своїх діях з позицією ЄС, США та всього демократичного світу щодо реакції на небезпечні дії Лукашенка. "Росія брутально порушила міжнародне право, окупувавши Автономну Республіку Крим, і розв'язавши агресію на сході України, за що нестиме відповідальність. Якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність з Путіним на одній лаві підсудних в Гаазі, і ще більше посилити власну міжнародну ізоляцію, це, звичайно, його особистий вибір, але, переконана, не вибір дружнього Україні білоруського народу", - підсумувала Джапарова.

Україна заборонила авіасполучення з Білоруссю

З 26 травня Україна заборонила пряме авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонено літати в повітряному просторі Білорусі. Крім того, держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують із Білорусі або до Білорусі, в митних пунктах аеропортів.

29 травня український уряд заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір України. Це сталось після того, як 23 травня в аеропорту Мінська здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Цим рейсом летів білоруський опозиційний активіст і журналіст Роман Протасевич. Після посадки літака в Мінську Протасевич був затриманий, була також затримана його подруга - громадянка Росії Софія Сапега.

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