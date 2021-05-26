Київ готує санкції щодо соратників Лукашенка, МЗС уже склало список

Міністерство закордонних справ України підготувало санкційний пакет проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка. Про це в п'ятницю, 28 травня, заявив заступник глави МЗС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Украіна 24". За словами заступника міністра, цей пакет обмежувальних заходів уже передано на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про впровадження персональних санкцій - Ред.)", - зазначив Єнін, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що санкції планується запроваджувати проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".

Українці на лікуванні в Білорусі можуть залишатися, скільки потрібно

Євгеній Єнін також запевнив, що громадяни України, які перебувають на лікуванні на території Білорусі, можуть залишатися там стільки, скільки буде потрібно для того, щоб отримувати необхідний догляд і проходити процедури. Відповідаючи на запитання про те, що очікує українців, які вирушили в цю країну на лікування, зокрема тих, які поїхали на операцію з трансплантації органів, Єнін зазначив, що українські дипломати "окремо виходять з кожної конкретної практичної ситуації".

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"Ті люди, які вже перенесли операцію і можуть бути транспортовані в Україну, будуть транспортуватися в Україну. Ті люди, які ще продовжують лікування, все ще продовжують залишатися на території Республіки Білорусь. Наші консули перебувають у тісній взаємодії з керівниками клінік з трансплантології й інших медичних установ, в яких лікуються наші громадяни", - зазначив дипломат.

Водночас він додав, що в МЗС занепокоєні "адміністративними і репресивними заходами", проведеними білоруським урядом протягом останніх кількох місяців, і закликав українців бути більш уважними під час планування поїздок до Білорусі. Єнін також застеріг тих, хто планує поїздку до Білорусі, щодо обережності в тому, яку інформацію вони поширюють у соціальних мережах.

Нагадаємо, у відповідь на інцидент з літаком європейської авіакомпанії Ryanair Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня білоруським авіакомпаніям забороняється користуватися українським авіапростором.