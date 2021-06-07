УЄФА вимагає прибрати з форми збірної України фразу "Героям слава!"

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у четвер, 10 червня, зобов'язала Україну внести зміни до форми української національної збірної для участі у Чемпіонаті Європи з футболу Євро-2020. На цій формі зображені кордони країни, які включають незаконно анексований Росією півострів Крим, а також гасла "Слава Україні!" / "Героям слава!"

Керівний орган європейського футболу заявив, що напис "Героям слава!" має "явно політичний характер", і вимагає його прибрати, повідомляє агенція AFP.

Карту та гасло "Слава Україні!" на формі можна залишити

При цьому в УЄФА заявили, що з форми не потрібно прибирати карту України разом з окупованим РФ Кримом і непідконтрольними Україні частинами Донбасу, оскільки Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "визнає територіальні кордони, які зображені на формі".

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В УЄФА зазначили, що перша частина гасла "Слава Україні!" може "розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнодержавного значення". Утім, "специфічне поєднання двох фраз ("Слава Україні!" і "Героям слава!" - Ред.) вважається явно політичним за своєю природою, маючи історичне і мілітаристське значення", вважають в УЄФА, повідомляє Reuters.

Раніше, 8 червня, Російський футбольний союз відправив на адресу УЄФА ноту протесту через нову українську форму. До цього дана форма вже була затверджена УЄФА.

Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через COVID-19 на 2021 рік, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі Євро-2020 проведуть з 11 червня до 11 липня.