 УЄФА вимагає прибрати з форми збірної України фразу ″Героям слава!″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2021

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УЄФА вимагає прибрати з форми збірної України фразу "Героям слава!"

УЄФА вимагає від України видалити "політичне" гасло на формі національної збірної з футболу для участі у Євро-2020. Раніше Росія поскаржилася в УЄФА на нову українську форму.

Нова форма української збірної з футболу

Нова форма української збірної з футболу

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у четвер, 10 червня, зобов'язала Україну внести зміни до форми української національної збірної для участі у Чемпіонаті Європи з футболу Євро-2020. На цій формі зображені кордони країни, які включають незаконно анексований Росією півострів Крим, а також гасла "Слава Україні!" / "Героям слава!"

Керівний орган європейського футболу заявив, що напис "Героям слава!" має "явно політичний характер", і вимагає його прибрати, повідомляє агенція AFP.

Карту та гасло "Слава Україні!" на формі можна залишити

При цьому в УЄФА заявили, що з форми не потрібно прибирати карту України разом з окупованим РФ Кримом і непідконтрольними Україні частинами Донбасу, оскільки Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "визнає територіальні кордони, які зображені на формі".

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В УЄФА зазначили, що перша частина гасла "Слава Україні!" може "розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнодержавного значення". Утім, "специфічне поєднання двох фраз ("Слава Україні!" і "Героям слава!" - Ред.) вважається явно політичним за своєю природою, маючи історичне і мілітаристське значення", вважають в УЄФА, повідомляє Reuters.

Раніше, 8 червня, Російський футбольний союз відправив на адресу УЄФА ноту протесту через нову українську форму. До цього дана форма вже була затверджена УЄФА.

Збірна України з футболу на Євро-2020, який був перенесений через COVID-19 на 2021 рік, зіграє в одній групі з командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі Євро-2020 проведуть з 11 червня до 11 липня.

  • Лондон - стадіон Уемблі

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Лондон - стадіон "Уемблі"

    Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Уемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Уемблі". На "Уемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?

  • Мюнхен - Allianz Arena

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Мюнхен - Allianz Arena

    Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.

  • Рим - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Рим - Олімпійський стадіон

    Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.

  • Баку - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Баку - Олімпійський стадіон

    Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.

  • Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.

  • Копенгаген - стадіон Паркен

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Копенгаген - стадіон "Паркен"

    "Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу Копенгаген та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Амстердам - Йоган Кройф Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Амстердам - "Йоган Кройф Арена"

    Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.

  • Бухарест - Національний стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Бухарест - Національний стадіон

    Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Севілья - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Севілья - Олімпійський стадіон

    Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.

  • Будапешт - Пушкаш Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Будапешт - "Пушкаш Арена"

    Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.

  • Глазго - стадіон Гемпден-Парк

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"

    До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".

    Автор: Андреас Штен-Цімонс, Дмитро Губенко


 

Аудіо й відео до теми

Нова форма збірної України з футболу: росіяни обурюються, УЄФА схвалила  

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