  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Андрій Шевченко

Тема

Андрій Шевченко - колишній український футболіст, президент Української асоціації футболу.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

external

Як зірка футболу і голлівудський актор поможуть Зеленському

Як зірка футболу і голлівудський актор поможуть Зеленському

Легенда українського футболу та голлівудський актор приїхали в Україну як амбасадори фандрейзингової платформи United24.
Суспільство16 серпня 2022 р.03:47 хв.
external

Майстерклас від Шевченка для українських дітей у Польщі

Майстерклас від Шевченка для українських дітей у Польщі

Відомий футболіст Андрій Шевченко переконаний: граючи у футбол діти зможуть швидше оговтатися від жахіть війни.
Суспільство26 липня 2022 р.02:41 хв.
М'яч у воротах - символічне фото

Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков

Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков

Олександр Петраков виконуватиме обов'язки головного тренера української національної збірної з футболу - УАФ.
Спорт18 серпня 2021 р.
Андрій Шевченко (архівне фото)

Шевченко заявив про завершення контракту тренера збірної

Шевченко заявив про завершення контракту тренера збірної

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив про закінчення свого контракту.
Суспільство1 серпня 2021 р.
Англійці святкують четвертий гол у ворота українців

Євро-2020: Україна після розгрому від Англії припиняє виступ

Євро-2020: Україна після розгрому від Англії припиняє виступ

Збірна України в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 розгромно поступилася команді Англії 0:4.
Футбол3 липня 2021 р.
Ілля Забарний зі збірної України

Євро-2020: в Україні сплеск патріотизму та радощів

Євро-2020: в Україні сплеск патріотизму та радощів

Українці надихнулися історичним виходом футбольної збірної України у чвертьфінал європейської першості.
Спорт30 червня 2021 р.
Показати більше