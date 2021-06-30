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Андрій Шевченко
Тема
Андрій Шевченко - колишній український футболіст, президент Української асоціації футболу.
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Докладно
Як зірка футболу і голлівудський актор поможуть Зеленському
Як зірка футболу і голлівудський актор поможуть Зеленському
Легенда українського футболу та голлівудський актор приїхали в Україну як амбасадори фандрейзингової платформи United24.
Суспільство
16.08.2022
16 серпня 2022 р.
03:47 хв.
Майстерклас від Шевченка для українських дітей у Польщі
Майстерклас від Шевченка для українських дітей у Польщі
Відомий футболіст Андрій Шевченко переконаний: граючи у футбол діти зможуть швидше оговтатися від жахіть війни.
Суспільство
26.07.2022
26 липня 2022 р.
02:41 хв.
Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков
Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков
Олександр Петраков виконуватиме обов'язки головного тренера української національної збірної з футболу - УАФ.
Спорт
18.08.2021
18 серпня 2021 р.
Шевченко заявив про завершення контракту тренера збірної
Шевченко заявив про завершення контракту тренера збірної
Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив про закінчення свого контракту.
Суспільство
01.08.2021
1 серпня 2021 р.
Євро-2020: Україна після розгрому від Англії припиняє виступ
Євро-2020: Україна після розгрому від Англії припиняє виступ
Збірна України в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 розгромно поступилася команді Англії 0:4.
Футбол
03.07.2021
3 липня 2021 р.
Євро-2020: в Україні сплеск патріотизму та радощів
Євро-2020: в Україні сплеск патріотизму та радощів
Українці надихнулися історичним виходом футбольної збірної України у чвертьфінал європейської першості.
Спорт
30.06.2021
30 червня 2021 р.
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