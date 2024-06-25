"Євро-2024": шанси України проти Бельгії

Груповий етап "Євро-2024" добігає кінця. У середу, 26 червня, буде зіграно останні матчі в групах Е та F і визначаться вже всі команди, які вийдуть в 1/8 фіналу. В групі Е, де виступає українська збірна, ситуація унікальна. Усі команди (Румунія, Бельгія, Словаччина та Україна) мають по 3 очки і кожна має шанс пройти далі навіть з першого місця. Поки що Україна посідає останню сходинку через негативну різницю забитих і пропущених м'ячів - 2 голи. Це наслідки розгромного програшу румунам 3:0 у першій грі 17 червня у Мюнхені. Перемога ж над збірною Словаччини 1:2 у Дюссельдорфі 21 червня лише мінімально скоротила різницю.

Україні потрібна перемога над Бельгією, щоб вийти в плей-офф

Щоб гарантувати вихід у плей-офф, збірній України треба здолати бельгійців, які вважаються фаворитом групи і нині посідають третє місце після Аргентини та Франції у світовому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Тоді "синьо-жовті" зможуть навіть очолити групу, якщо Румунія не виграє у Словаччини. Якщо ж Румунія переможе, то Україна все одно гарантовано проходить у плей-офф з другого місця. Адже в очній зустрічі українці програли румунам і за рівної кількості очок вони будуть вище в таблиці. Аналогічна ситуація зі словаками. Українці в них виграли, тож будуть попереду за рівної кількості очок.

Роман Яремчук (у центрі) після свого переможного голу, забитого в грі зі збірною Словаччини 21 червня у Дюссельдорфі Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

"Мене дуже вразило, що Бельгія не має 6 очок після двох ігор. Крім того, їм доводиться боротися, щоб взагалі вийти з групи. Я не очікую, що Україна виграє в Бельгії, але це не означає, що в українців немає шансів. Так, я був справді здивований тим, що їх обіграла збірна Румунії, яка набагато слабша. Але в українців є дуже хороша команда. І найголовніше, в них є величезне бажання добре виступити на цьому "Євро" через зрозумілі обставини. Це набагато більше, ніж просто футбольна гра чи просто гра на "Євро". Таке в мене склалося відчуття, коли вони виходили на поле зі своїми прапорами та співали національний гімн", - сказав в інтерв'ю DW відомий бельгійський коментатор Петер Ванденбемпт.

За його словами, збірна Україна - дуже збалансована команда з хорошим поєднанням футбольних навичок і фізичної сили. Бельгійський коментатор особливо відзначив Артема Довбика, Георгія Судакова та Михайла Мудрика, який "буде грати ще краще у наступні роки, ніж зараз".

А якщо нічия з Бельгією чи поразка?

Якщо збірні України та Бельгії розпишуть мирову і не буде нічиєї у зустрічі збірних Словаччини та Румунії (вони грають у паралельному матчі у Франкфурті теж 26 червня о 19:00 за київським часом), то "синьо-жовті" посядуть третє місце і з 4 очками (ситуація в інших групах вже на користь України) теж гарантовано проходять далі. Адже в 1/8 фіналу потрапляють дві найкращі команди в кожній групі, а також чотири найкращі збірні, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Бельгійський коментатор Петер Ванденбемпт Фото: Privat

Якщо ж "синьо-жовтні" програють "червоним дияволам", як називають збірну Бельгії, то все буде залежати від гри словаків з румунами. Якщо вони зіграють внічию або якщо виграє Словаччина, Україна прощається з "Євро". Якщо ж переможе Румунія, теоретичний шанс на вихід далі для українців зберігається.

На "Євро-2020" Україна стала третьою у своїй групі з трьома очками (програла збірним Нідерландів та Австрії, перемогла Північну Македонію) і завдяки різниці забитих/пропущених м'ячів серед команд, які посіли треті місця у своїх групах, пройшла в 1/8 фіналу.

"Перші ігри в групі Е стали повною несподіванкою. Я очікував, що українці фінішують другими після бельгійців, а Лукаку (форвард збірної Бельгії - Ред.) зробить хет-трик проти Словаччини, як він зазвичай робить проти команд нижчого рангу, але цього не сталося. Словаччина здивувала Бельгію, а Румунія непогано виглядала проти бельгійців, незважаючи на поразку (22 червня у Кельні бельгійці виграли 2:0 - Ред.), і проти українців, тож це дуже цікава група", - поділився враженнями з DW футбольний експерт Джон Чапман, який багато років аналізував і коментував бельгійський футбол для BBC, CNN та інших провідних ЗМІ.

За його словами, бельгійці зробили деякі зміни в матчі з Румунією і зіграли добре, але захист може бути вразливим, особливо проти швидкості. Тому, припускає Чапман, "у збірної України є шанс щось здобути в цій грі".

"Прокляття" Лукаку на "Євро-2024" - 3 голи не зараховано

Нападник збірної Бельгії 31-річний Ромелу Лукаку під час цього чемпіонату забив вже три голи (два у грі проти словаків й один проти румунів), але їх не зарахували після перевірки системи VAR - двічі через офсайд й один раз через гру рукою іншого гравця. За словами опитаних DW бельгійських експертів, цей форвард зараз розлючений, вмотивований і буде дуже небезпечним біля воріт збірної України.

"Справді Лукаку на цьому турнірі дуже не щастить, але я думаю, що він точно заб'є. Водночас Бельгія досить нестабільна в тилу. Захист - найбільш вразлива частина бельгійської команди нині. І якщо у вас є такі гравці, як Роман Яремчук (форвард збірної України та бельгійського клубу "Брюгге" - Ред.), який добре завершує атаки і якого ми дуже добре знаємо в Бельгії. А також Артем Довбик (нападник збірної України та іспанської "Жирони", який став найкращим бомбардиром цього сезону в чемпіонаті Іспанії, забивши 24 голи - Ред.), то у вас може бути пара голів. Але я думаю, що Бельгія виграє цю гру", - прогнозує бельгійський коментатор Петер Ванденбемпт.

Ромелу Лукаку (ліворуч) під час гри Бельгії зі збірною Румунії 22 червня у Кельні Фото: Peter De Voecht/Photo News/IMAGO

"Треба діяти дисципліновано"

Підопічні Сергія Реброва завершують останні приготування до вирішального поєдинку з бельгійцями. Як заявив у коментарі DW речник національної збірної України Олександр Гливинський, перемога над збірною Словаччини додала сил і впевненості, але ситуація дуже непроста.

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"Навіть нічия може залишити нас на четвертому місці. Хлопці розуміють, що ця гра вирішальна і дуже непроста проти команди, яка є фаворитом і має гравців з високою індивідуальною майстерністю. Їх можливо зупинити правильними тактичними діями. Якщо в нас буде дисципліна в обороні та в атаці, то зможемо перемогти Бельгію", - зазначив Гливинський.

Також є всі підстави розраховувати, що захисник української збірної Віталій Миколенко вийде на поле у грі проти Бельгії. Через отриману травму напередодні "Євро-2024" у товариському матчі зі збірною Молдови 11 червня, коли Україна перемогла 4:0, він був змушений пропустити дві перші гри на турнірі. Нині ж гравець вже повноцінно тренується і має підсилити команду у вирішальному поєдинку в Штутгарті.