Євро-2024: Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною

Збірна України на "Євро-2024" здолала команду Словаччини з рахунком 2:1 у своєму другому матчі на Чемпіонаті Європи з футболу і здобула такі необхідні три очки.

Збірна України з футболу здобула першу перемогу на Євро-2024. У п'ятницю, 21 червня, команда Сергія Реброва перемогла збірну Словаччини з рахунком 2:1 у німецькому Дюссельдорфі.

У першому таймі збірна Словаччини більше атакувала і гра точилася на половині поля українців. На 10-й та одразу на 11 хвилині надійно зіграв Анатолій Трубін. Потім ще один "сейв" на 17 хвилині. Але вже за лічені секунди Іван Шранц виграв боротьбу в повітрі й головою відправив м'яч у сітку воріт. 1:0 Словаччина веде.

Збірна ж України намагалась переламати хід гри на контратаках. На 28 хвилині Артем Довбик, а потім на 29-й Андрій Ярмоленко змусили понервувати словаків, але м'яч вперто не залітав у їхні ворота. На 34-й хвилині штанга рятує збірну Словаччини після удару Олександра Тимчика. Потім на 36-й хвилині вихід Михайла Мудрика сам на сам зі словацьким голкіпером, але зрівняти рахунок так і не вдалося.

Неймовірний камбек "синьо-жовтих" у другому таймі - наче вийшла інша збірна

У другому таймі українці додали темпу. На 51-й хвилині дует Мудрик-Довбик створив гольовий момент, але вдало не зміг його реалізувати. Але вже на 54-й хвилині Микола Шапаренко влучним ударом завершив яскраву комбінацію "жовто-синіх" біля воріт словаків і зрівняв рахунок - 1:1.

Підопічні Сергія Реброва продовжили натиск. Було ще кілька гольових моментів, зокрема у Мудрика вже в парі з Яремчуком в середині другого тайму. Але обіграти словацького воротаря не вдалося. Втім, вже на 80-й хвилині Роман Яремчук таки виводить Україну вперед після передачі автора першого голу Миколи Шапаренка.

Такий раханок на табло протримався до фінального свистка.

Шанси "синьо-жовтих" на вихід в 1/8 значно покращилися

Перша ж гра на "Євро-2024" завершилась для українців з розгромних рахунком. "Синьо-жовті" поступились 17 червня у Мюнхені збірній Румунії з рахунком 3:0.

Нинішній результат значно покращив шанси "синьо-жовтих" на вихід з групи. Завершальний матч групового етапу відбудеться 26 червня у Штутгарті - українська збірна змагатиметься з бельгійською командою, яка вважається фаворитом групи.

У разі перемоги над "червоними дияволами" підопічні Сергія Реброва стовідсотково проходять до 1/8 фіналу. Якщо ж буде нічия або поразка, то доля збірної України буде залежати вже від результату гри між командами Румунії та Словаччини (вони зустрінуться завтра, 22 червня, у Кельні о 22:00 за київським часом), а також від досягнень команд в інших групах. Адже далі проходять дві найкращі команди в кожній групі, а також чотири найкращі збірні, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

На "Євро-2020" Україна стала третьою у своїй групі з трьома очками (програла збірним Нідерландів та Австрії, перемогла Північну Македонію) і завдяки різниці забитих/пропущених м’ячів серед команд, які посіли треті місця у своїх групах, пройшла в 1/8 фіналу.

Тим часом збірна Німеччини з футболу вже гарантувала собі вихід у плей-офф, здобувши дві поспіль перемоги у своїй групі над командами Шотландії та Угорщини.