Євро-2024: Німеччина вийшла в плей-офф чемпіонату

Друга перемога Бундестім у груповому турнірі чемпіонату Європи з футболу - 2:0 над збірною Угорщини - гарантувала німецькій команді участь в 1/8 фіналу.

Збірна Німеччини з футболу здобула свою другу перемогу в груповому турнірі на чемпіонаті Європи (ЧЄ) з футболу (Євро-2024) та гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу першості.

У середу, 19 червня, підопічні тренера Юліана Наґельсманна (Julian Nagelsmann) виграли в Штутгарті у команди Угорщини з рахунком 2:0.

Німецькі вболівальники Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Німці гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Фото: Tom Weller/dpa/picture alliance

За матчем спостерігали Шольц і Орбан

Ця перемога в групі A стала п'ятим стартовим дублем збірної ФРН на чемпіонатах Європи: до цього Бундестім вигравала свої перші два матчі європейських першостей у 1972, 1980, 1996 і 2012 роках.

На останньому чемпіонаті Європи 2020 року німці теж зустрічалися з Угорщиною на груповому етапі, до того ж в останньому турі, коли в групі F, яку прозвали "групою смерті", вирішували долю другої путівки до 1/8 фіналу (перша достроково дісталася збірній Франції). Тоді Бундестім, яку вважали явним фаворитом у матчі, опинилася на межі поразки і врятувалася лише дивом, зрівнявши рахунок за кілька хвилин до фінального свистка.

Матч у Штутгарті, за перебігом якого спостерігали з трибун канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, протікав у зовсім іншому ключі.

За матчем спостерігали Шольц і Орбан Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Німці захопили ініціативу майже з перших хвилин

Гра почалася обопільними атаками, але вже дуже скоро німці захопили ініціативу. Їхня перевага у володінні м'ячем і територіальна перевага ставали дедалі помітнішими. Угорці, змушені оборонятися, шукали можливості для контратак. На 22-й хвилині півзахисник Бундестім Ілкай Ґюндоґан (İlkay Gündoğan), скориставшись помилкою захисника угорської збірної у воротарському майданчику, забрав у того м'яч, відпасував назад Джамалу Мусіалі (Jamal Musiala) - і той, щоправда, не без допомоги коліна суперника, потужним ударом пробив просто під поперечину - 1:0.

Гра почалася обопільними атаками, але вже дуже скоро німці захопили ініціативу Фото: Lee Smith/REUTERS

Перший гол забив Мусіала Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Спроби угорців якнайшвидше вирівняти рахунок успіху не принесли - німці знову взялися атакувати, проте угорська оборона щоразу діяла без збоїв.

У доданий час першого тайму після розіграшу штрафного на половині поля німців Роланд Шаллаї на добиванні вразив ворота Мануеля Ноєра (Manuel Neuer), але суддя на лінії одразу ж підняв прапорець: офсайд.

Другий тайм мало чим відрізнявся від першого

У другій половині гри події розвивалися майже так само, як у першій: на початку тайму команди обмінялися кількома гострими випадами, після чого збірна Німеччини відновила свою перевагу, впевнено контролюючи ситуацію на полі. Німці майже постійно атакували, угорці зрідка йшли в контратаки і навіть створили два-три гольові моменти.

І все ж постійний пресинг збірної Німеччини змусив захист Угорщини капітулювати вдруге: на 67-й хвилині захисник Бундестім Максиміліан Міттельштедт (Maximilian Mittelstädt), який підключився до атаки, прострілив із лівого флангу в центр штрафного прямо під удар Ґюндоґану, і капітан німецької команди встановив остаточний рахунок у матчі - 2:0.

Другий гол у ворота угорців Фото: Leonhard Simon/REUTERS

Німецькі гравці святкують другий гол Фото: Angelika Warmuth/REUTERS

Заключний матч групового етапу Німеччина проведе 23 червня у Франкфурті-на-Майні зі збірною Швейцарії, Угорщина цього ж дня зіграє проти Шотландії.

ЧЄ з футболу в Німеччині: 51 матч на 10 стадіонах

У межах ЧЄ-2024 відбудеться загалом 51 матч на 10 стадіонах Німеччини. Найбільше ігор - по шість - приймуть футбольні арени в Берліні, Мюнхені та Дортмунді. По п'ять ігор відбудуться на стадіонах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майні та Кельна, по чотири - в Лейпцигу і Гельзенкірхені.

До 1/8 фіналу першості вийдуть по два переможці з кожної групи, а також чотири найкращі команди, що посіли у своїх групах третє місце. Німці вже не опустяться нижче третьої сходинки, а в двох інших групах була нічия і треті місця в них не зможуть набрати таку кількість балів, щоб вибити Німеччину з Євро.

Фінал турніру відбудеться 14 липня на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні в Берліні.

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