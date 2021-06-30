Євро-2020: Україна після розгрому від Англії припиняє боротьбу

Збірна України припиняє боротьбу на Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року. У матчі 1/4 фіналу на Олімпійському стадіоні в Римі ввечері у суботу, 3 липня, українці поступилися збірній Англії з розгромним рахунком 0:4. Місцева влада дозволила присутність на трибунах 16 тисяч глядачів.

Невдалий початок

Матч для українців розпочався вкрай невдало. Вже на 4-ій хвилині нападник "трьох левів" Гаррі Кейн скористався прекрасним пасом Рахіма Стерлінга та позиційною помилкою українського захисту, вийшов сам на сам із Георгієм Бущаном та проштовхнув повз голкіпера м'яч у ворота.

Гаррі Кейн проштовхує м'яч у ворота повз Георгія Бущана

Перший небезпечний момент українці створили на 17-ій хвилині: лівою з меж штрафного майданчика пробивав нападник Роман Яремчук, однак Джордан Пікфорд, який не пропустив на турнірі ще жодного гола, перевів м'яч на кутовий.

Загрози воротам української команди у першому таймі створював головно Рахім Стерлінг. Саме після його проходу м'яч на 33-ій хвилині відскочив до Деклана Райса, який потужно пробив по воротах - Бущан на місці.

Під кінець не надто видовищного першого тайму українці дещо активізувалися та провели кілька атак, в одній з яких Микола Шапаренко пробив з-за меж штрафного повз ворота.

Провали українців на другому поверсі вирішують матч

Доля матчу вирішилася на початку другого тайму: англійці упродовж кількох хвилин забили два голи головою. Спершу на 46-ій хвилині потужний захисник британців Гаррі Магвайр випередив українських оборонців після навісу зі штрафного у виконанні Люка Шоу.

Гаррі Магвайр забиває на початку другого тайму

А на 50-ій хвилині той же Шоу навісив з флангу у штрафний майданчик, де українські захисники прямо перед воротами залишили без нагляду Кейна. Нападник "трьох левів" ударом головою оформив дубль.

Гаррі Кейн забиває третій гол у ворота українців

На 62-ій хвилині Гаррі Кейн ледь не зробив хет-трик, однак його потужний удар Бущан перевів на кутовий. Утім, одразу після навісу від кутового прапорця українці знову пропускають з другого поверху: цього разу відзначився Джордан Гендерсон.

Джордан гендерсон теж забив українцям головою

Забити хоча б м'яч престижу українцям до кінця матчу так і не вдалося. Німецький арбітр Фелікс Брих (Felix Brych), який впевнено відсудив матч, не додав до другого тайму жодної хвилини - блискуча перемога англійців 4:0.

Оборона українців часто виглядала безпомічною у грі на другому поверсі. На фото: четвертий гол англійців

Нагадаємо, збірна України вийшла у плей-оф як одна з чотирьох кращих команд, які посіли у групах третє місце. У матчі 1/8 фіналу українці переграли збірну Швеції у додатковий час 2:1. Вихід у чвертьфінал - поки найвище досягнення команди на континентальних першостях.

Гравці збірної України дякують вболівальникам у Римі за підтримку

Тим часом англійці продовжать боротьбу за трофей у рідних стінах: у півфіналі в Лондоні на "Вемблі" вони 7 липня зіграють зі збірною Данії, яка раніше цього дня перемогла у чвертьфіналі чехів. Днем раніше також на "Вемблі" в іншому півфіналі зіграють збірні Іспанії та Італії. Фінал першості відбудеться також у Лондоні 11 липня.