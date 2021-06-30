 Євро-2020: Україна після розгрому від Англії припиняє боротьбу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євро-2020: Україна після розгрому від Англії припиняє боротьбу

Збірна України в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 розгромно поступилася команді Англії 0:4. Англійці за путівку у фінал посперечаються з данцями.

Англійці святкують четвертий гол у ворота українців

Англійці святкують четвертий гол у ворота українців

Збірна України припиняє боротьбу на Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року. У матчі 1/4 фіналу на Олімпійському стадіоні в Римі ввечері у суботу, 3 липня, українці поступилися збірній Англії з розгромним рахунком 0:4. Місцева влада дозволила присутність на трибунах 16 тисяч глядачів.

Невдалий початок

Матч для українців розпочався вкрай невдало. Вже на 4-ій хвилині нападник "трьох левів" Гаррі Кейн скористався прекрасним пасом Рахіма Стерлінга та позиційною помилкою українського захисту, вийшов сам на сам із Георгієм Бущаном та проштовхнув повз голкіпера м'яч у ворота.

Гаррі Кейн проштовхує м'яч у ворота повз Георгія Бущана

Гаррі Кейн проштовхує м'яч у ворота повз Георгія Бущана

Перший небезпечний момент українці створили на 17-ій хвилині: лівою з меж штрафного майданчика пробивав нападник Роман Яремчук, однак Джордан Пікфорд, який не пропустив на турнірі ще жодного гола, перевів м'яч на кутовий.

Загрози воротам української команди у першому таймі створював головно Рахім Стерлінг. Саме після його проходу м'яч на 33-ій хвилині відскочив до Деклана Райса, який потужно пробив по воротах - Бущан на місці.

Під кінець не надто видовищного першого тайму українці дещо активізувалися та провели кілька атак, в одній з яких Микола Шапаренко пробив з-за меж штрафного повз ворота.

Провали українців на другому поверсі вирішують матч

Доля матчу вирішилася на початку другого тайму: англійці упродовж кількох хвилин забили два голи головою. Спершу на 46-ій хвилині потужний захисник британців Гаррі Магвайр випередив українських оборонців після навісу зі штрафного у виконанні Люка Шоу.

Гаррі Магвайр забиває на початку другого тайму

Гаррі Магвайр забиває на початку другого тайму

А на 50-ій хвилині той же Шоу навісив з флангу у штрафний майданчик, де українські захисники прямо перед воротами залишили без нагляду Кейна. Нападник "трьох левів" ударом головою оформив дубль. 

Гаррі Кейн забиває третій гол у ворота українців

Гаррі Кейн забиває третій гол у ворота українців

На 62-ій хвилині Гаррі Кейн ледь не зробив хет-трик, однак його потужний удар Бущан перевів на кутовий. Утім, одразу після навісу від кутового прапорця українці знову пропускають з другого поверху: цього разу відзначився Джордан Гендерсон.

Джордан гендерсон теж забив українцям головою

Джордан гендерсон теж забив українцям головою

Забити хоча б м'яч престижу українцям до кінця матчу так і не вдалося. Німецький арбітр Фелікс Брих (Felix Brych), який впевнено відсудив матч, не додав до другого тайму жодної хвилини - блискуча перемога англійців 4:0.  

Оборона українців часто виглядала безпомічною у грі на другому поверсі. На фото: четвертий гол англійців

Оборона українців часто виглядала безпомічною у грі на другому поверсі. На фото: четвертий гол англійців

Нагадаємо, збірна України вийшла у плей-оф як одна з чотирьох кращих команд, які посіли у групах третє місце. У матчі 1/8 фіналу українці переграли збірну Швеції у додатковий час 2:1. Вихід у чвертьфінал - поки найвище досягнення команди на континентальних першостях.

Гравці збірної України дякують вболівальникам у Римі за підтримку

Гравці збірної України дякують вболівальникам у Римі за підтримку

Тим часом англійці продовжать боротьбу за трофей у рідних стінах: у півфіналі в Лондоні на "Вемблі" вони 7 липня зіграють зі збірною Данії, яка раніше цього дня перемогла у чвертьфіналі чехів. Днем раніше також на "Вемблі" в іншому півфіналі зіграють збірні Іспанії та Італії. Фінал першості відбудеться також у Лондоні 11 липня.

  • Отто Регаґель, 2004 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.

    Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

  • Франц Беккенбауер, 1976 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • ЧС-1954

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Уве Зеелер, 1966 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.

    Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

  • Берті Фоґтс, 1979 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

  • Роланд Вольфарт, 1990 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.

    Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

  • Удо Латтек (праворуч) та Дієго Марадона, 1982 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.

    Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

  • Франц Беккенбауер, 2006 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.

    Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

  • Зепп Герберґер, 1955 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.

    Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

  • Берті Фоґтс і Юрґен Клінсман, 1997 рік

    "М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол

    Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.

    Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)


Також за темою

EURO 2020 | Schweden vs Ukraine

Збірна України в чвертьфіналі Євро-2020: в країні сплеск патріотизму та радощів 30.06.2021

Українці надихнулися перемогою своєї футбольної збірної над командою Швеції та історичним виходом команди у чвертьфінал європейської футбольної першості.

Euro 2020 Achtelfinale Ukraine vs Schweden

Європейські ЗМІ про перемогу України над Швецією: "Одна з найбільших сенсацій Євро-2020" 30.06.2021

Перемога українців у матчі зі Швецією й вихід підопічних Андрія Шевченка у чвертьфінал спричинила справжній фурор на нинішньому Євро-2020, пишуть європейські спортивні коментатори.

EURO 2020 | Schweden vs Ukraine

Євро-2020: Україна виходить у чвертьфінал, перемігши Швецію 29.06.2021

Українці у матчі 1/8 фіналу в Глазго перемогли шведів у додатковий час з рахунком 2:1. За вихід у півфінал турніру Україна зіграє з Англією.

Реклама

Докладно

Глобальне потепління

Глобальне потепління - просто примха природи?

Скептики досі вважають, що потепління - це природний процес. А що кажуть науковці?  

З 1 липня в Україні запуститься ринок землі, архівне фото

Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати

В Україні з 1 липня запускається ринок сільськогосподарської землі. До чого бути готовим українцям?  