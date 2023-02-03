Польща очікує протесту 40 країн проти росіян на Олімпіаді

Країни ЄС і Великобританія можуть виступити проти участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх, стверджує польський міністр спорту.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук очікує, що кілька десятків країн виступлять проти включення спортсменів з Росії та Білорусі до складу учасників Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

"Я думаю, що наступного тижня дуже рішуча позиція з боку представників цих 40 країн побачить світ", - сказав він державному телебаченню 2 лютого, передає агентство AFP.

За словами польського чиновника, серед цих країн можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. Бортнічук також згадав Сполучені Штати, хоча Білий дім напередодні заявив, що підтримає дозвіл російським і білоруським спортсменам змагатися під "нейтральним прапором".

На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу, повідомив Бортнічук.

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Глава МОК Бах відхилив "запрошення" Зеленського в Бахмут

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вивчає можливість участі росіян у літніх Іграх під нейтральним прапором. Така позиція викликала різку критику в Україні. Президент Володимир Зеленський запросив главу МОК Томаса Баха (Thomas Bach) відвідати Бахмут на Донеччині, щоби переконатися "що нейтральності не існує".

2 лютого МОК відреагував: "Наразі немає жодних планів щодо ще одного візиту в Україну". Там зазначили, що Бах відвідав Київ у липні минулого року і з того часу розмовляв із Зеленським телефоном.

В опублікованих цього дня поясненнях критикам комітет процитував думку двох експертів Організації Об'єднаних Націй з прав людини про те, що росіяни та білоруси не повинні зазнавати дискримінації лише за наявність у них паспортів певної країни. У МОК також звернули увагу, що проти Росії та Білорусі не діє жодних санкцій ООН.

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Країни Балтії вже виступили проти росіян на Олімпіаді

2 лютого міністри спорту Польщі, а також Латвії, Литви та Естонії знову виступили проти участі росіян в Олімпіаді. Вони вважають неприйнятним повернення російських і білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Латвія готова навіть до бойкоту Олімпіади в разі участі спортсменів з РФ і Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав раніше, що багато хто з російських спортсменів є членами Центрального спортивного клубу армії РФ. "Армії, яка чинить звірства в Україні, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невігласи у МОК хочуть поставити під білий прапор та допустити до змагань", - писав він у Twitter.

Сьогодні Національний олімпійський комітет України розгляне питання бойкоту Олімпіади-2024.

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