  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Логотип МОК на тлі прапорів Росії та Білорусі
МОК хоче, аби спортсмени з РФ і Білорусі були представлені на ОлімпіадіФото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance
СпортСвіт

Польща очікує протесту 40 країн проти росіян на Олімпіаді

Ольга Журавльова
2 год. тому

Країни ЄС і Великобританія можуть виступити проти участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх, стверджує польський міністр спорту.

https://p.dw.com/p/4N3OG

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук очікує, що кілька десятків країн виступлять проти включення спортсменів з Росії та Білорусі до складу учасників Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

"Я думаю, що наступного тижня дуже рішуча позиція з боку представників цих 40 країн побачить світ", - сказав він державному телебаченню 2 лютого, передає агентство AFP.

За словами польського чиновника, серед цих країн можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. Бортнічук також згадав Сполучені Штати, хоча Білий дім напередодні заявив, що підтримає дозвіл російським і білоруським спортсменам змагатися під "нейтральним прапором".

На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу, повідомив Бортнічук.

Читайте також: Коментар: Олімпіада, будь ласка, без Росії

Глава МОК Бах відхилив "запрошення" Зеленського в Бахмут

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вивчає можливість участі росіян у літніх Іграх під нейтральним прапором. Така позиція викликала різку критику в Україні. Президент Володимир Зеленський запросив главу МОК Томаса Баха (Thomas Bach) відвідати Бахмут на Донеччині, щоби переконатися "що нейтральності не існує".

2 лютого МОК відреагував: "Наразі немає жодних планів щодо ще одного візиту в Україну". Там зазначили, що Бах відвідав Київ у липні минулого року і з того часу розмовляв із Зеленським телефоном.

В опублікованих цього дня поясненнях критикам комітет процитував думку двох експертів Організації Об'єднаних Націй з прав людини про те, що росіяни та білоруси не повинні зазнавати дискримінації лише за наявність у них паспортів певної країни. У МОК також звернули увагу, що проти Росії та Білорусі не діє жодних санкцій ООН.

Читайте також: Зеленський проти Баха: суперечки про допуск росіян до Олімпіади не вщухають

Країни Балтії вже виступили проти росіян на Олімпіаді

2 лютого міністри спорту Польщі, а також Латвії, Литви та Естонії знову виступили проти участі росіян в Олімпіаді. Вони вважають неприйнятним повернення російських і білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Латвія готова навіть до бойкоту Олімпіади в разі участі спортсменів з РФ і Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав раніше, що багато хто з російських спортсменів є членами Центрального спортивного клубу армії РФ. "Армії, яка чинить звірства в Україні, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невігласи у МОК хочуть поставити під білий прапор та допустити до змагань", - писав він у Twitter.

Сьогодні Національний олімпійський комітет України розгляне питання бойкоту Олімпіади-2024.

Читайте також: Володимир Кличко: Росіяни - чемпіони з депортації дітей та зґвалтування жінок

Спорт відреагував жорсткими санкціями проти Росії

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Leopard 1

Німеччина передасть Україні ще й танки Leopard 1 - уряд

Конфлікти11 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ігор Коломойський багато років контролював "Укрнафту", будучи міноритарним акціонером

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Політика17 год. тому
Ukraine | Krieg | Dnipro nach russischen Angriffen

"Другий день народження": історії вцілілих після удару РФ

"Другий день народження": історії вцілілих після удару РФ

Суспільство21 год. тому07:02 хв.
Wolfspeed у присутності канцлера ФРН Олафа Шольца оголошує про будівництво заводу мікрочіпів, 1 лютого

Чіпи для електромобілів: компанія зі США побудує завод у ФРН

Чіпи для електромобілів: компанія зі США побудує завод у ФРН

Економіка49 хв. тому
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Корупція17 год. тому
Мовний бар'єр часто не єдина проблема, коли до німецького лікаря приходить пацієнт з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Здоров'я20 год. тому
Протест у Кракові проти посилення законодавства про аборти

Малолітня, зґвалтована, вагітна: Польща дискутує про аборти

Малолітня, зґвалтована, вагітна: Польща дискутує про аборти

Суспільство21 год. тому
На головну сторінку