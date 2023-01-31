Чотири країни виступили проти участі росіян в Олімпіаді

Не можна дозволити брати участь у спортивних змаганнях російським і білоруським спортсменам, заявив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич. З цим погодилися Польща, Литва та Естонія, зазначив він.

Польща, Литва, Латвія та Естонія виступають проти участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх, в тому числі під нейтральним прапором. Про це заявив у вівторок, 31 січня, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич у Ризі, де відбулася зустріч глав МЗС країн Балтії та Польщі.

"Ми всі згодні з тим, що поки Росія за підтримки Білорусі продовжує неспровоковану пряму агресію проти України, такий крок не можна підтримувати, він неприйнятний", - заявив Рінкевич, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Він наголосив, що як і будь-яка тиранія, РФ використовує спорт у політичних цілях, і тому "Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не повинен стати співучасником російських пропагандистських зусиль". Рінкевич закликав ізолювати Росію, поки вона продовжує вторгнення в Україну, пише агенція AFP.

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МОК хоче допустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував заяву, в якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися всіх антидопінгових правил. "Індивідуальні перевірки мають проводитися для всіх заявлених спортсменів", - запропонував МОК, наголосивши, що "нікому зі спортсменів не можна забороняти брати участь у змаганнях лише на підставі паспорта".

Згодом про намір розглянути допуск на Олімпіаду-2024 російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором заявив глава МОК Томас Бах (Thomas Bach). За його словами, місія МОК полягає в тому, щоб "об'єднати всіх спортсменів з усього світу, і в цьому - особливе значення Олімпійських ігор".

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У відповідь президент України Володимир Зеленський запросив Баха відвідати Бахмут на Донеччині, "щоби він побачив на власні очі, що нейтральності не існує, адже будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю". Також Зеленський надіслав президенту Франції Еммануелю Макрону лист про неприйнятність повернення російських спортсменів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Україна може бойкотувати Олімпійські ігри

Своєю чергою Національний олімпійський комітет (НОК) України розгляне 3 лютого питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024 у разі офіційного допуску на них російських і білоруських спортсменів.

Раніше міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт не виключив можливості бойкоту Україною Олімпіади, але це, за його словами, "може бути крайнім заходом". "Ми все ж таки сподіваємося на дипломатичне рішення цього питання і робимо для цього все можливе", - казав він. Бах у відповідь заявив, що бойкот, яким погрожує Україна, "не відповідає місії" МОК. "Ми знаємо точку зору України, яка полягає не тільки в ізоляції Росії як держави, а й у повній ізоляції всіх росіян", - прокоментував він.

Тим часом Олімпійський комітет Латвії приєднався до заклику до бойкоту, зазначивши, "Латвія не буде брати участь в іграх разом з країною-агресоркою".