Зеленський - Макрону: Вагома олімпійська помилка вже була

Президент України Володимир Зеленський направив листа своєму французькому колезі Еммануелю Макрону щодо неприйнятності повернення російських спортсменів на Олімпійські ігри, які в 2024 році пройдуть у Парижі. Про це він розповів у неділю, 29 січня, в традиційному вечірньому відеозверненні.

"У першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", - наголосив він.

За його словами, готуючись до паризької Олімпіади, потрібно бути впевненими, що "Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму".

Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на Олімпіаду Зеленський назвав "намаганням сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним, ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить з Херсоном і Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою".

У Херсоні сьогодні російський артилерійський обстріл житлових кварталів забрав життя трьох людей, ще шестеро були поранені, а ситуація на фронті, передусім на Донеччині та південних напрямках - дуже жорстка, нагадав Зеленський. "Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області - це постійні російські штурми. Постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала загалом менше, ніж кладе там, зокрема під Бахмутом", - заявив він.

МОК хоче допустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

25 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував заяву, в якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися всіх антидопінгових правил. "Індивідуальні перевірки мають проводитися для всіх заявлених спортсменів", - запропонував МОК, наголосивши, що "нікому зі спортсменів не можна забороняти брати участь у змаганнях лише на підставі паспорта".

Згодом про намір розглянути допуск на Олімпіаду-2024 російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором заявив глава МОК Томас Бах (Thomas Bach). За його словами, місія МОК полягає в тому, щоб "об'єднати всіх спортсменів з усього світу, і в цьому - особливе значення Олімпійських ігор".

У відповідь Зеленський запросив Баха відвідати Бахмут на Донеччині, "щоби він побачив на власні очі, що нейтральності не існує". "Будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю", - наголосив президент України.

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Україна може бойкотувати Олімпійські ігри

Тим часом Національний олімпійський комітет (НОК) України розгляне 3 лютого питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024 у разі офіційного допуску на них російських і білоруських спортсменів. "Вочевидь, все йде до того, що їх повернуть. Тож ця подія буде мати серйозні наслідки", - сказав напередодні народний депутат, олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

Раніше міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт не виключив можливості бойкоту Україною Олімпіади, але це, за його словами, "може бути крайнім заходом". "Ми все ж таки сподіваємося на дипломатичне рішення цього питання і робимо для цього все можливе", - казав він. Бах у відповідь заявив, що бойкот, яким погрожує Україна, "не відповідає місії" МОК. "Ми знаємо точку зору України, яка полягає не тільки в ізоляції Росії як держави, а й у повній ізоляції всіх росіян", - прокоментував він.