НОК обговорить бойкот Україною Олімпіади 3 лютого

Національний олімпійський комітет розгляне 3 лютого питання можливого бойкоту Україною Олімпійських ігор-2024 у разі допуску на них російських і білоруських спортсменів. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 28 січня.

++22:36++

Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до голів провідних міжнародних спортивних федерацій з закликом визначитись щодо позиції Міжнародного олімпійського комітету, який хоче відкрити російським спортсменам доступ до міжнародних змагань, в тому числі до Олімпійських ігор-2024.

"Якщо російські спортсмени з'являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну "гнучкість" Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору. Не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор", - наголосив він у відеозверненні.

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter: "Зусилля Міжнародного олімпійського комітету, щоб замести під килим російські воєнні злочини, є свідченням того, наскільки Олімпійські боги відірвалися від реальності. МОК готовий розтоптати могили тисяч невинних людей, яких вбивали і продовжують вбивати росіяни".

++22:20++

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони "щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів".

За його словами, йдеться про 185 компаній та осіб. "Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами", - сказав президент у традиційному вечірньому відеозверненні.

++22:07++

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України прокоментував російський удар по житловому сектору Костянтинівки на Донеччині, внаслідок якого загинули троє людей, а отримали поранення 14.

"Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання - постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї", - сказав він.

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++21:48++

На тлі війни в Україні: Rheinmetall може виробляти HIMARS у Німеччині

Німецький виробник озброєнь - компанія Rheinmetall - готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоби задовольнити високий попит України та Заходу, а також може розпочати виробництво американських реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині. Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю агенції Reuters.

HIMARS Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

"На Мюнхенській конференції з безпеки (відбудеться у середині лютого. - Ред.) ми прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS у Німеччині. У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також для ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для встановлення пускових установок", - розповів він.

Папперґер також повідомив, що на новому заводі, який будує Rheinmetall, виробництво боєприпасів середнього калібру, які використовуються зокрема Україною на німецьких зенітних самохідних артилерійських установках Gepard, запустити планують до середини року.

Також він наголосив, що Rheinmetall може збільшити виробництво танкових і артилерійських снарядів, у тому числі боєприпасів до танків Leopard 2, надання яких Україні пообіцяли вже кілька країн. "Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно у всьому світі. Потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів може бути збільшена до 500 тисяч на рік", - сказав гендиректор компанії, додавши, що у 2022 році вона виготовила до 70 тисяч танкових і 70 тисяч артилерійських снарядів.

++21:20++

Незадовго до своєї поїздки до Києва президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вкотре запевнила Україну в довгостроковій підтримці з боку Європейського Союзу. "Ми стоїмо на боці України без будь-яких "якщо" і "але", - сказала вона на заході своєї партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), у Дюссельдорфі.

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++20:46++

НОК обговорить бойкот Україною Олімпіади 3 лютого

Позачергова генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України, на якій розглянуть питання можливого бойкоту Олімпійських ігор у Парижі 2024 року в разі дозволу змагатися російським і білоруським спортсменам, відбудеться 3 лютого.



"Вочевидь, все йде до того, що їх повернуть. Тож ця подія буде мати серйозні наслідки", - написав у Telegram народний депутат, олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

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++20:12++

Зеленський проти Баха: суперечки про допуск росіян до Олімпіади не вщухають

Можливий бойкот Україною Олімпійських ігор-2024, яким погрожує міністр спорту Вадим Гутцайт, за словами глави Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха (Thomas Bach), "не відповідає місії" МОК. "Ми знаємо точку зору України, яка полягає не тільки в ізоляції Росії як держави, а й у повній ізоляції всіх росіян", - прокоментував він.

Виключення спортсменів на підставі їхнього паспорта "не відповідає цінностям і місії Олімпійської хартії", заявив він. За його словами, місія МОК полягає в тому, щоб "об'єднати всіх спортсменів з усього світу, і в цьому - особливе значення Олімпійських ігор". "Можливо, російські та білоруські спортсмени могли би виступати під нейтральним прапором", - цитує його німецьке видання Der Spiegel.

Томас Бах і Володимир Зеленський (фото - з архіву) Фото: SvenSimon/ThePresidentialOfficeUkraine/picture alliance

У свою чергу президент України Володимир Зеленський, який вчора анонсував початок "марафону чесності", спрямованого на "очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста", написав у Telegram: "Олімпійські принципи та війна - фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху".

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++19:42++

Війська РФ завдали удару по території Сумщини, за попередньою інформацією - авіаційного. "Внаслідок удару по території міста Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двохповерхового будинку, пошкоджена будівля спортивного комплексу, в дитячому садочку пошкоджені вікна, а також пошкоджені вікна в приватних будинках", - повідомляє обласна військова адміністрація. Попередньо - без жертв.

++19:11++

Крім ракетного удару по Костянтинівці, війська РФ здійснили сьогодні вже понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, російські солдати продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, у той час як на Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках - обороняються.

Українська авіація сьогодні завдала вже чотирьох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два їхні пункти управління, дві позиції протиповітряної оборони та три райони зосередження сил.

++18:40++

ППО для України: Франція та Італія замовлять ракет на два мільярди євро

Італія та Франція замовлять 700 ракет Aster-30 на два мільярди євро для зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який планують надати Україні, повідомило французьке видання l'Opinion.

Домовленість була досягнута під час візиту міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню до Риму 27 січня, де він зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Скільки саме ракет доставлять в Україну, поки не відомо, адже частину з них Італія та Франція залишать собі, пише видання.

++18:11++

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заперечив, що говорив в інтерв'ю іспанській газеті El País про бажання Києва отримати 24 винищувачі від західних партнерів.

"Класичні складнощі перекладу. Я говорив українською, переклад був англійською для іспанського журналіста. Він видав матеріал, наші українські журналісти вже перекладали з іспанської, плюс додали хайповості заголовкам і вийшло, що я заявив, ніби Україна хоче отримати 24 винищувачі F-16", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Ігнат стверджує, що не називав кількості. "Такі речі дуже негативно впливають. Інформація дуже чутлива і партнери не люблять, коли видають бажане за дійсне", - сказав він.

++17:45++

Кількість поранених цивільних унаслідок ранкового обстрілу російськими солдатами Костянтинівки Донецької області зросла до 14, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Росіяни вдарили з С-300 по житловому сектору. Загинули троє людей.

++17:17++

Служба безпеки України затримала двох колаборантів з Луганщини, які намагалися влаштуватися до українських державних установ.

"У ході слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх "посадовців" створених рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини. Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України. Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду. Інший колаборант планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ", -ідеться у повідомленні.

Як стверджує СБУ, в разі успішної реалізації планів чоловіки "могли отримати доступ до закритої інформації для її подальшої передачі російським окупантам". Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

++16:44++

Міноборони закупить для ЗСУ дрони на 20 мільярдів гривень у 2023-му

Міністерство оборони України збільшить цього року закупівлі безпілотників для Збройних сил. "Враховуючи потреби і запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 мільярдів гривень", - повідомляє міноборони.

Останнім часом міністерство уклало 16 контрактів з українськими виробниками дронів. "У період з листопада 2022 року по січень 2023 року міністерством оборони України отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще три типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації", - йдеться в повідомленні.

++16:19++

Внаслідок обстрілів російською армією території Херсонщини 27 січня загинули двоє цивільних, ще семеро мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості. За добу солдати РФ обстріляли територію області 19 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Херсон російські війська атакували п'ять разів, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та медичні заклади, повідомили в обласній військовій адміністрації.

++15:52++

Кількість поранених внаслідок вранішнього удару військ РФ по Костянтинівці Донецької області зросла до шести. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, вони отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Троє людей загинули. За даними Національної поліції, це чоловіки віком 33 і 36 років та 70-річна жінка-переселенка з Бахмута. За попередньою інформацією, російські солдати поцілили в житловий сектор ракетою С-300. Пошкоджені чотири житлові багатоповерхівки, готель, гаражі та сім цивільних авто.

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++15:24++

Україна розраховує отримати від союзників 24 винищувачі

Україна розраховує, що міжнародні партнери нададуть їй два батальйони по 12 винищувачів у рамках першої партії допомоги для захисту від повномасштабної агресії Росії. Про це речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в інтерв'ю іспанській газеті El País.

За його словами, пріоритетом для українських військово-повітряних сил є отримання американських винищувачів F-16, хоча Київ розглядає варіант і з французькими Rafale та шведськими Gripen.

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++15:00++

Від початку деокупації Харківщини криміналісти ідентифікували 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Як повідомляє Національна поліція України, серед них - закатовані та розстріляні українці. Понад 400 тіл загиблих в області поки що лишаються неідентифікованими.

++14:30++

На кордоні з Угорщиною прикордонники зупинили трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути його поза пунктами пропуску. Один з чоловіків намагався видати себе за жінку, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Затримані є військовозобов’язаними громадянами України. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані. Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації", - йдеться у повідомленні служби в Facebook.

Щодо затриманих були складені протоколи про адмінправопорушення, передбачене статтею 204-1 КУпАП - "Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України".

"Наразі на чоловіків чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування", - додали у прикордонній службі.

++14:10++

Ізраїль підтримує Україну у протидії повномасштабній російській агресії у більших обсягах, ніж відомо громадськості, заявив в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe посол Ізраїлю у Німеччині Рон Просор. Дипломат зауважив, що його країна допомагає Києву, "але за лаштунками і набагато більше, ніж відомо". Він закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку займає його країна у цьому питанні.

"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них - іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - зазначив Просор.

Другою обставиною, з огляду на яку Ізраїль змушений діяти тихо, він назвав наявність у Росії великої єврейської громади.

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++13:30++

РФ тримає у Чорному морі 12 кораблів, серед них є носії "Калібрів" - Гуменюк

Корабельне угруповання військ РФ у Чорному морі становить 12 одиниць, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. За її словами, серед кораблів є два носії крилатих ракет "Калібр" - надводний і підводний. Загальний залп ракет складає 12 одиниць, чого достатньо для того, щоб завдати точкових ударів по території України, зазначила вона.

"Шторм посилився, це змусило і ракетоносії, зокрема, заховатися в пункти базування. Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне. В Чорному морі, зокрема", - зазначила вона.

Водночас Гуменюк додала: українська сторона фіксує, що військам РФ потрібне "відновлення сил" після останнього масованого ракетного удару по території України. Також штормова погода і поривчастий вітер зменшили ймовірність використання дронів-камікадзе для завдання ударів, додала вона. Водночас Гуменюк зазначила, що Росія може нехтувати такими обставинами, і закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

++13:00++

Найскладніша ситуація з енергопостачанням після останніх російських ракетних атак зберігається в Одеській області, повідомила в Telegram національна енергетична компанія "Укренерго". "Через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше", - зауважили в НЕК.

В компанії додають, що споживання електроенергії в суботу дещо зменшилось, що характерно для вихідних, але дефіцит в енергосистемі залишається значним, тому всім обленерго були повідомлені ліміти споживання, з огляду на які встановлюються обмеження в кожній області.

++12:00++

Війська РФ зранку завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого троє цивільних людей загинули, щонайменше двоє - зазнали поранень. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки. На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі", - написав він у Telegram.

++11:30++

РФ, ймовірно, втратила більше 300 військових внаслідок удару в Макіївці - британська розвідка

Втрати серед російських військових внаслідок удару по місцю їхньої дислокації в Макіївці Донецької області 1 січня, ймовірно, складають понад 300 людей, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter міноборони країни.

За оцінками британської розвідки, більшість з військових РФ були вбиті або зникли безвісти, а не поранені. Водночас у Лондоні звертають увагу, що російське міноборони "зробило рідкісний крок" і публічно визнало втрати, щоправда применшивши кількість жертв. Розвідники пояснюють це з одного боку звичною практикою дезінформації в публічних оголошеннях росіян, а з іншого - бажанням посадовців нижчої ланки применшити свої прорахунки.

++11:00++

Масштабний наступ російських військ, який за прогнозами українських посадовців і західних ЗМІ готується на лютий-березень, ймовірно відбудеться в Луганській області, або в районі Вугледара на Донеччині, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у п'ятницю, 27 січня.

На користь того, що наступ готується на Луганщині, свідчить передислокація частин 2-ї мотострілецької дивізії, яка входить до складу першої танкової армії РФ, з Білорусі в Луганську область, зауважують аналітики.

Також вони вважають нещодавні атаки РФ в Запорізькій області спробою розосередити українські сили, щоб створити умови для наступу на Луганщині.

++10:40++

Західні країни вже пообіцяли надати Україні 321 танк, заявив посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв’ю французькому телеканалу BFM. "Станом на сьогодні численні країни офіційно підтвердили свою згоду на поставку Україні 321 важкого танка", - заявив посол.

Він не уточнив, скільки танків пообіцяла яка країна, але зауважив, що "умови доставки відрізняються для кожного випадку". Наразі ані політичне, ані військове керівництво України не озвучувало загальну кількість танків, які отримає Київ.

++10:10++

Прямі збитки українського бізнесу внаслідок війни сягнули 13 млрд доларів - KSE

За підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встановили експерти Київської школи економіки (KSE).

Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в 13 мільярдів доларів. З них дев'ять мільярдів доларів - частка збитків великих та середніх підприємств. Загальні непрямі втрати сягають 33,1 мільярада доларів. Необхідна сума для відновлення підприємств - 24,9 мільярда доларів, йдеться в повідомленні KSE.

До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії у 2022 році, увійшли Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь, Нібулон, Мотор Січ. Згідно з оцінкою експертів, 19 приватних та державних підприємств (17 відсотків) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83 відсотки) пошкоджені частково.

++10:00++

Наразі повітряна тривога оголошена у Луганській області та в Криму.

++09:35++

В декількох регіонах України оголошена повітряна тривога. Загроза удару з повітря наразі є у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Луганській областях та в Криму.

++09:00++

Ювенальні прокурори: 459 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 28 січня 2023 року понад 1376 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 459 дітей загинули та понад 917 зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 441, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 85, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.

Наведені цифри не остаточні, триває робота зі встановлення фактів в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, наголошується у повідомленні ОГПУ в Telegram.

++08:40++

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна відправить танки Leopard Україні "до весни", після оцінки їхнього технічного стану. Про це повідомляє іспанська державна телерадіокомпанія RTVE.

Роблес пояснила, що країна збирається передати танки Leopard 2 A4, які зараз не використовуються і зберігаються на базі в Сарагосі, проте не вказала, про яку кількість йдеться.

"Ми збираємося провести необхідний ремонт. Підхід союзників полягає в тому, що це буде навесні (передача танків – Ред.). До цього фізична присутність Leopard не буде потрібною, і ми збираємося використати цей час для тренувань" - сказала вона, наголосивши, що йдеться не лише про передачу машин, але й навчання екіпажів і технічне обслуговування. Роблес додала, що Німеччина надіслала Іспанії листа з проханням про співпрацю у підготовці екіпажів.

Іспанія має загалом 108 танків Leopard 2A4, всі вони були придбані у Німеччині вживаними в 1995 році. В Сарагосі знаходяться 53 танки цієї моделі. Минулого літа Роблес казала, що вони перебувають в "абсолютно занедбаному стані" та не придатні до використання.

++08:15++

Російські війська готуються до нового масштабного наступу в Україні до річниці повномасштабного вторгнення - 24 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, у росіян "є завдання", яке полягає у тому, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, за словами секретаря РНБО, російські підрозділи вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізькому напрямі.

++07:40++

За минулу добу війська РФ завдали 10 ракетних ударів, один з яких - по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Також вони завдали 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктів у Очакові. Є поранені та загиблі серед мирних жителів, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється", - йдеться у зведенні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала восьми ударів по районах зосередження військових, озброєння і техніки РФ та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. За добу українські військові знищили російський літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу "Суперкам", зазначають у генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, дві позиції ППО військ РФ та п'ять районів їхнього зосередження, йдеться у повідомленні.

++07:10++

У 2023 році Україні потрібно профінансувати дефіцит бюджету в розмірі близько 38 мільярдів доларів. Ще 17 мільярдів доларів цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду напередодні.

Він зазначив, що Україна збирає ключових фінансових донорів у форматі "фінансового Рамштайну", аби вся підтримка була системною, ефективною та прозорою.

"Водночас ми продовжуємо розробку довгострокової стратегії відновлення. Долучаємо до неї партнерів. Очікуємо, що одну з ключових ролей у цій стратегії буде відігравати Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). ОЕСР була створена після Другої світової війни й допомагала втілювати План Маршалла для відбудови Європи", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду.

Він підкреслив, що Кабімн подав до Верховної Ради України законопроєкт, який дозволить створити Офіс ОЕСР в Україні. Заявку про вступ в організацію Україна подала влітку 2022 року.

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