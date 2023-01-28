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Прем'єр-міністри Франції Еммануель Макрон та Італії Джорджа Мелоні (ілюстративне фото)Фото: Filippo Attili/Us Palazzo Chigi/Zumapress/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ППО для України: Франція та Італія замовлять 700 ракет

Олександр Куницький
1 год. тому

Міністри оборони Італії та Франції домовилися замовити 700 ракет Aster-30 вартістю два мільярди євро для зенітного ракетного комплексу SAMP/T. Ця система протиповітряної оборони скоро буде доставлена в Україну.

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Італія та Франція замовлять 700 ракет Aster-30 вартістю два мільярди євро для зенітного ракетного комплексу (ЗРК) SAMP/T, який планують надати Україні, повідомило французьке видання l'Opinion.

Домовленість була досягнута під час візиту міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню до Риму 27 січня, де він зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Скільки саме ракет доставлять в Україну, поки не відомо, адже частину з них Італія та Франція залишать собі, пише видання.

На порядку денному зустрічі міністрів були питання "продовження військової підтримки України", "дії щодо зміцнення військової економіки", координація між Північноатлантичним альянсом (НАТО) та Європейським Союзом і безпека в Середземномор'ї та Африці.

"В Римі ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, убезпечити Середземне море перед новими загрозами та нарощувати наші спільні виробничі можливості, зокрема в галузі протиповітряної оборони", - написав Лекорню у Twitter.

Україна очікує на передачу ЗРК SAMP/T

22 січня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомляв, що офіційним Рим і Париж завершують підготовку до відправки Україні франко-італійського ЗРК SAMP/T. Як зауважують експерти, саме ці комплекси можуть перехоплювати ракети Х-22, одну з яких, росіяни запустили по житловому будинку в Дніпрі.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Італія відправила до Києва п'ять партій безпекової допомоги на суму близько мільярда євро. До них входили як летальні, так і нелетальні засоби відповідно до потреб Збройних сил України. Офіційний Рим ніколи не розкривав подробиць допомоги, однак ЗМІ повідомляли, що вона включала реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та броньовані машини.

Франція постачає Києву протитанкові та зенітні ракети, броньовані машини піхоти, гаубиці. Зокрема, Пираж уже передав Україні самохідні артилерійські установки Caesar і ЗРК Crotale. На початку січня Франція анонсувала передачу броньованих машин AMX-10 RC, які класифікуються як колісні легкі танки, а днями президент Еммануель Макрон допустив надання Україні французьких бойових танків Leclerc.

Читайте також: Ракети Х-22, С-300 та С-400: чому їх не збиває українська ППО?

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