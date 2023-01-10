Постачання ППО Україні затримують "технічні проблеми" - Рим

Рим запевняє, що Київ отримає необхідні озброєння, однак не уточнює строки передачі. За інформацією італійських ЗМІ, ухвалення необхідних рішень відкладається до лютого через політичну напруженість і брак обладнання.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у вівторок, 10 січня, запевнив, що його країна має намір поставити Україні систему протиповітряної оборони (ППО) для захисту від російських атак, але перед цим має вирішити "технічні проблеми". Про які саме проблеми йдеться, він не уточнив.

Наприкінці грудня після телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні президент України Володимир Зеленський заявив, що Рим готовий надати Києву систему ППО. Згодом міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що постачання ППО відбудеться "за можливості". За його словами, Україна просила надати франко-італійський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) SAMP/T.

За словами Таяні, Італія працює з Францією над вирішенням проблем для розгортання SAMP/T. "Нічого не гальмує (передачу. - Ред.), але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб забезпечити роботу інструментів. Військове командування працює над цим", - цитує його агентство Reuters.

Політичні перепони

Напередодні італійська газета la Repubblica повідомила, що рішення про постачання нових озброєнь Україні відклали до лютого через політичну напруженість, міркування щодо вартості та брак обладнання.

Джорджа Мелоні Фото: Roberto Monaldo/LaPresse/AP/picture alliance

За інформацією видання, під час підготовки відповідного рішення Мелоні зіткнулася з опором своїх союзників по коаліції - голови партії "Ліга" Маттео Сальвіні та лідера партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі, які мають давні зв'язки з Росією. Водночас представники обох партій заперечили наявність будь-яких проблем з підготовкою цього рішення.

Іншою проблемою, яка стримує надання систем ППО, за даними видання, є занепокоєння що їх бракуватиме італійській армії, оскільки дві з п'яти її ракетних батарей уже розміщені в Кувейті та Словаччині.

Читайте також: Мелоні розкритикувала заяви Берлусконі про Україну

П'ять пакетів військової допомоги від Італії

Італія вже надала Україні п'ять пакетів військової допомоги для оборони від російської агресії. До них входили як летальні, так і нелетальні засоби відповідно до потреб українських Збройних сил.

Рим ніколи не розкривав подробиць допомоги, яку він відправляв до Києва, однак ЗМІ повідомляли, що попередні пакети включали реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та броньовані машини.

На початку листопада Reuters повідомив, що уряд Італії готує шостий пакет озброєнь для України, який і включатиме системи ППО. Як зазначив тоді спів розмовник агентства, Рим готовий надати Україні різні системи ППО: франко-італійські SAMP/T, італійські ЗРК середньої дальності з ракетами Aspide, а також переносні Stinger. Однак те, скільки саме систем передасть Італія та в які строки, тоді ще не визначили.

Читайте також: Прем'єрка Італії хоче відвідати Україну до річниці повномасштабного нападу РФ