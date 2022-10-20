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Енергетична криза
Джорджа Мелоні і Сільвіо Берлусконі (фото з архіву)
Джорджа Мелоні і Сільвіо Берлусконі (фото з архіву)Фото: Gregorio Borgia/AP Photo/picture alliance
ПолітикаІталія

Майбутня прем'єрка Італії критикує заяви Берлусконі про Київ

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Джорджа Мелоні попередила, що той, хто не згоден з проєвропейським курсом, не може бути частиною її уряду.

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Джорджа Мелоні, яка, як очікується, буде незабаром призначена прем'єр-міністеркою Італії, прокоментувала ввечері 19 жовтня скандал із аудіозаписом спілкування колишнього прем'єра Сільвіо Берлусконі з депутатами, в якому він вкотре висловив симпатію до президента Росії Володимира Путіна та звинуватив президента України Володимира Зеленського у провокуванні розв'язання війни.

Берлусконі хвалить Путіна та критикує Зеленського і Захід

18 жовтня італійське інформаційне агентство La Presse оприлюднило запис, на якому Берлусконі каже, що відновив зв'язок з Путіним: вони обмінялися випивкою та "милими листами" на дні народження. Експрем'єр Італії розкритикував Захід за надання Україні фінансової та військової допомоги і сказав, що не може висловити свою правдиву думку про війну, бо "якщо це потрапить у пресу, буде катастрофа". 

19 жовтня La Presse оприлюднила другий запис із тієї ж події. В ньому Берлусконі зневажливо висловлюється про Зеленського, звинувачуючи того в провокуванні конфлікту нібито шляхом посилення атак на Донбасі. Він каже, що російська так звана "спеціальна операція" мала тривати лише два тижні, щоби встановити "порядний, зі здоровим глуздом" уряд в Києві, але завдяки "несподіваному і непередбачуваному" українському опору та фінансуванню і зброї від Заходу вона перетворилася на "війну, яка триватиме близько 200 з гаком років". Італійський експрем'єр також 
заявив, що ні в Європі, ні в США не залишилося "справжніх лідерів", передає Associated Press.

Мелоні: Уряд буде проєвропейським і пронатівським

Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" (Forza Italia) претендує в новому італійському уряді, серед інших, на міністерство закордонних справ.

Після оприлюднення другого аудіозапису Мелоні заявила, що будь-яка партія, яка не погоджується з її зовнішньополітичною позицією - проєвропейською та пронатівською - не повинна приєднуватися до уряду. "Італія з нами в уряді ніколи не буде слабкою ланкою на Заході. Я була, є і завжди буду чіткою: я маю намір очолити уряд з однозначною зовнішньополітичною лінією. Італія, високо піднявши голову, є частиною Європи та Атлантичного альянсу", - цитує її агенція Reuters.

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Формування нового уряду в Італії

Консультації щодо формування уряду мають офіційно розпочатися сьогодні, 20 жовтня, коли президент Сержіо Мотарелла прийме новообраних голів парламентів. Як повідомляє dpa, партію Мелоні "Брати Італії" (Fratelli d'Italia), "Вперед, Італіє" Берлусконі та правопопулістську Ліга (Lega), які разом прагнуть сформувати уряд, він прийматиме завтра.

Президент призначить одну особу для формування уряду, найімовірніше - Мелоні, через успіх її партії на останніх виборах. Якщо переговори пройдуть успішно, призначення відбудеться вже цими вихідними. Це буде перший випадок, коли Італія матиме жінку-прем'єр-міністра.

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