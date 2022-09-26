Зсув праворуч в Італії - небезпека для Європи

Джоржда Мелоні може незабаром очолити уряд Італії Фото: Cecilia Fabiano/LaPresse/ZUMA/picture alliance

"Ми радіємо разом з Італією", - написав один з користувачів Twitter з Німеччини. А один депутат Європарламенту з Франції зауважив, що італійці дали Євросоюзу урок смиренності. Праві політики з усієї Європи радіють разом з Джорджею Мелоні- лідерка ультраправої партії "Брати Італії" (Fratelli d'Italia) перемогла на дострокових парламентських виборах зі своїм правим альянсом і найімовірніше очолить майбутній уряд.

Для Італії, держави-засновниці ЄС, це переломний момент. Ніколи ще з часу завершення Другої світової війни італійський парламент не був більш правим, ніж щойно обраний. "Брати Італії" Мелоні, які беруть свій початок у неофашистському середовищі, тепер з відривом стають найпотужнішою парламентською силою. Разом з ультраправою "Лігою" Маттео Сальвіні та християнсько-демократичною партією "Вперед, Італіє" Сильвіо Берлусконі вони мають абсолютну більшість голосів.

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Розчаровані виборці

Зсув праворуч в Італії, звісно, в основному пов'язаний із ситуацією у самій країні. Багато італійців незадоволені та розчаровані політичним класом. Третина виборців не прийшла на виборчі дільниці. За останні чотири роки в Італії змінилися три уряди. І в жодному з них не було партії Джорджі Мелоні. Тепер вона має з цього зиск.

Александра фон Намен, оглядачка DW

Енергетична криза, інфляція, відчутна втрата контролю щодо міграції, страх перед майбутнім - усі ці теми харизматична права політикиня вправно порушила й використала під час виборчої кампанії. Вона пообіцяла людям, що піклуватиметься про них. Адже саме це хотіли почути багато італійок та італійців. Еліти в Римі вони уже значною мірою списали; національна політична каста сприймається ними лише як клуб для самозбагачення.

Однак відповідальність за такий поганий стан справ у країні чимало італійців покладає й на ЄС. Багатьом в Італії Євросоюз здається зарозумілим, непрозорим та відданим, перш за все, інтересам капіталу, таким, що погоджується на формальні компроміси, котрі є далекими від реальних проблем людей в окремих країнах-членах.

Небезпечна риторика правопопулістів

І саме на це поставила у своїй риториці Джорджа Мелоні. Вона нарікала на ЄС як на нездатного, бюрократичного монстра, заявляла, що покладе край "гульбищу в Брюсселі" та обіцяла, що, зрештою, енергійно представлятиме там інтереси Італії. Не може бути, щоб європейське право превалювало над національним.

Щоправда, Мелоні уже певний час не закликає до виходу з ЄС чи відмови від спільної валюти євро. Однак зі своєю фундаментальною критикою Євросоюзу вона стане такою ж проблемою, як і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - людина, котра постійно ворогує з інституціями ЄС та кидає виклик єдності спільноти.

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Небезпека для єдності ЄС

Це може стати проблемою, коли йтиметься про єдність Заходу та ЄС щодо Кремля. Нині серед глав держав та урядів членів ЄС тільки Орбан вимагає зняття санкцій з Росії. Наступним проблемним випадком може стати Італія. Адже навіть коли Мелоні каже, що вона підтримує санкції і солідарна з Україною, її майбутні партнери по коаліції вважаються радше ненадійними кантоністами: Сильвіо Берлусконі, друг російського президента, нещодавно заявив на італійському телебаченні, що Путіна підштовхнули до війни. А лідер "Ліги" Маттео Сальвіні розкритикував санкції ЄС як заходи, "які поставили нас на коліна".

Тобто уже зараз постає питання, наскільки згуртовано й рішуче виступатиме ЄС щодо Росії - нині це є важливим як ніколи. Якщо сувора й холодна зима посилить енергетичну кризу, це зміцнить популістів і в інших країнах ЄС. У Швеції на виборах два тижні тому друге місце посіла права націоналістична партія "Шведські демократи". Перемога Джоджі Мелоні на виборах в Італії ще більше посилила табір критиків ЄС.

Вирішити проблеми людей

Італія потребує ЄС, який їй допомагає. 220 мільярдів євро країна має отримати з фонду відновлення після пандемії COVID-19 - гроші, які терміново необхідні для стабілізації економіки. І перемога правопопулістів на виборах у цьому нічого не змінює. Однак приклад Угорщини свідчить, наскільки шкідливо для Євросоюзу мати внутрішніх ворогів. Та проте піднесення Мелоні й Ко передусім демонструє, що ЄС має нарешті проявляти більше мужності, коли йдеться про вирішення проблем, котрі хвилюють жителів ЄС.

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