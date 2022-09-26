На виборах до парламенту Італії лідирують праві

У неділю, 25 вересня, в Італії завершилися дострокові вибори до обох палат парламенту: Палати депутатів та Сенату. Виборчі дільниці закрилися в країні о 23:00 (о 0:00 за київським часом). Вперше з часів Другої світової війни в Італії, найімовірніше, буде сформовано уряд правих націоналістичних сил, пише агенція AFP.

Правонаціоналістична коаліція отримує 43,3 відсотка голосів

Згідно з попередніми даними, які наводить італійська державна телекомпанія RAI, праві сили зібрали 43,3 відсотка голосів, що, відповідно до італійського виборчого законодавства, дозволяє отримати абсолютну більшість місць у парламенті. За розрахунками RAI, союз правоцентристських сил отримає від 227 до 257 із 400 місць у Палаті депутатів та від 111 до 131 місця із 200 у Сенаті.

Лідирує на виборах права партія "Брати Італії", що набрала 24,6 відсотки голосів. Її голова - 45-річна Джорджа Мелоні - може очолити коаліційний уряд. Дві інші праві партії: "Ліга" на чолі з колишнім міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні та "Вперед, Італія" колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі, за попередніми даними отримали 8,5 і 8 відсотків голосів відповідно.

Ліва "Демократична партія" Енріко Летти, за попередніми даними, зібрала 19,4 відсотка, популістський рух "П'ять зірок" - 16,5 відсотка.

Явка, порівняно з попередніми загальними виборами в Італії, істотно знизилася. За даними італійського міністерства внутрішніх справ, станом на вечір 25 вересня вона становила 50 відсотків.

Офіційні підсумки парламентських виборів в Італії буде оголошено у понеділок, 26 вересня.

Читайте також: Чого очікувати від виборів в Італії?

Перша прем'єрка та зв'язки з фашизмом

Якщо за підсумками виборів партія "Брати Італії" переможе, Джорджа Мелоні стане першою жінкою на посаді прем'єра в історії Італії. Вона зробила все можливе, щоб її партія позбулася ярлика "постфашистськоЇ", ставши прийнятною як усередині країни, так і на міжнародному рівні: "Брати Італії" вважаються однією з організацій-наступниць "Італійського соціального руху", що був сформований в 1946 році прихильниками диктатора Беніто Муссоліні.

Мелоні не засуджує фашизм прямо, до того ж "Брати Італії" використовують вогонь у своєму логотипі, що нагадує символіку Муссоліні та є символом правих. Лідерка партії каже, що "пишається" цим.

Однак під час виборчої кампанії Мелоні була поміркованою і пробувала розвіяти занепокоєння за кордоном щодо наслідків приходу правих до влади. Вона відкинула можливість того, що перемога її партії може призвести до авторитарного повороту або виходу Італії з Європейського Союзу та Єврозони.

Читайте також: Джорджа Мелоні: лідерка ультраправих прагне до влади в Італії

Позиції правих щодо України і Росії

Тим не менш, частина ЄС із занепокоєнням поглядає на Італію, в тому числі в контексті збереження єдності для підтримки України у війні проти Росії. Сама Мелоні завжди наголошує на підтримці України та збереженні санкцій проти РФ. Її вважають прибічницею прозахідної зовнішньополітичної позиції та прихильницею НАТО. Однак вона також відома своєю критикою інституцій у Брюсселі.

Водночас ультраправа партія "Ліга" та правоцентристська "Вперед, Італія" відомі тісними зв'язками з Кремлем. Лідер "Ліги" Сальвіні, публічно ставив під сумнів ефективність санкцій проти Росії, звинувативши ЄС у різкому зростанні вартості енергоносіїв.

А лідер "Вперед, Італія" Берлусконі, який тривалий час вважався другом президента РФ Володимира Путіна, напередодні виборів заявив, що до війни проти України Путіна "підштовхнули". "Росіяни, його партія, міністри підштовхнули Путіна до цієї спеціальної операції", - сказав Берлусконі каналу RAI 22 вересня, використавши російське пропагандистське формулювання для позначення війни в Україні, повідомляє Reuters.

За його словами, план Росії полягав у тому, щоб підкорити Київ "за тиждень", замінити демократично обраного президента України Володимира Зеленського "урядом порядних людей" і піти "через тиждень".

Через хвилю обурення, яке викликали ці слова, 23 вересня Берлусконі опублікував заяву в якій зазначив, що його погляди подали "надто спрощено". "Агресія проти України невиправдана і неприйнятна, позиція (партії "Вперед, Італія". - Ред.) чітка. Ми завжди будемо з ЄС і НАТО", - наголосив він.