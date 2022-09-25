В Італії проходять дострокові парламентські вибори

За результатами передвиборних опитувань, лідирують праві партії, фавориткою у боротьбі за посаду прем'єра вважається лідерка партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні.

В Італії у неділю, 25 вересня, проходять позачергові вибори до парламенту країни. Виборчі дільниці відкрилися о 7-й ранку за місцевим часом, підрахунок голосів розпочнеться після їх закриття о 23.00. У цей час будуть опубліковані результати перших екзитполів. Офіційні результати виборів очікуються 26 вересня.

Вибори пройдуть в обидві палати парламенту - Палату депутатів та Сенат. За даними опитувань, лідером вважається правоцентристська коаліція. У разі її перемоги в Італії буде сформований перший після закінчення Другої світової війни уряд правих сил.

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Найбільшу підтримку (25 відсотків) має права партія "Брати Італії", яку очолює Джорджа Мелоні. У коаліцію також увійдуть "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні, "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі та невеликий альянс партій "Ми - помірні".

На другому місці за популярністю серед партій, як показали опитування, - ліва "Демократична партія" (21,2 відсотка) Енріко Летт. Як зазначає агенція AP, демократи перебувають у невигідному становищі, оскільки, на відміну від правих сил, їм не вдалося створити єдиний союз.

За популістський рух "П'ять зірок" готові віддати голоси, за опитуваннями, близько 13 відсотків виборців. Тим часом трохи більше 40 відсотків виборців, опитаних напередодні виборів, поки що не визначились із вибором.

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