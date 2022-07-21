Дострокові вибори в парламент Італії відбудуться 25 вересня

Президент Італії Серджо Маттарелла розпустив парламент після відставки прем'єр-міністра Маріо Драгі. Дострокові вибори в країни відбудуться 25 вересня. Про це повідомляє dpa із посиланням на агентства ANSA і Adnkronos, які спілкувалися з учасниками Ради міністрів країни на якій і було оголошено дату.

Під час засідання Маріо Драгі, який лишається тимчасово виконуючим обов'язки прем'єра країни, подякував Маттарелла за довіру.

Прем'єр Італії Маріо Драгі таки домігся відставки

Про свій намір добитися відставки прем'єр Драгі вкотре заявив зранку 21 липня під час виступу у Палаті депутатів. Вдень канцелярія президента Італії підтвердила агентству AFP, що президент прийняв відставку Драгі.

З першої спроби відставка не вдалася

Напередодні ввечері Сенат Італії проголосував за вотум довіри прем'єр-міністрові. Драгі підтримали 95 депутатів, проголосували проти - 38. Під час засідання у залі були присутні лише 192 депутати з 315, які входять до Сенату. Перед голосуванням представники трьох політичних сил з коаліції - "Вперед, Італіє", "Рух п'яти зірок" та "Ліга" взагалі заявили, що не братимуть участі у голосуванні.

Як повідомлялось, минулого тижня глава уряду уже подавав прохання про відставку, проте тоді президент Італії не прийняв її та попросив Драгі з'ясувати в парламенті, чи може його уряд розраховувати на стабільну більшість.

Питання про подальше перебування Драгі при владі стало актуальним після того, як 14 липня "Рух п'ять зірок", що входить до його коаліції, відмовився брати участь у голосуванні в Сенаті за пропозицією про виділення приблизно 23 мільярдів євро на допомогу громадянам і компаніям, які страждають від інфляції. У цій партії загалом не заперечують проти такої допомоги, проте вважають неприйнятними деякі із запропонованих заходів.