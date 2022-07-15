Урядова криза в Італії: президент не прийняв відставку прем'єра Драгі

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У Римі посилюється урядова криза. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подав у відставку через конфлікт у коаліції, однак президент не прийняв її.
На тлі затяжної посухи та енергетичної кризи в Італії розгорілася урядова криза. Президент країни Серджо Маттарелла увечері 14 липня не прийняв відставку італійського прем'єр-міністра Маріо Драгі, про яку той заявив на тлі конфлікту в урядовій коаліції. Маттарелла закликав Драгі з'ясувати, чи зможе він залучитися підтримкою більшості в парламенті Італії.
Наступного тижня парламент країни має вирішити долю італійського уряду, голосуючи щодо вотуму недовіри 74-річному Драгі, повідомляє агенція dpa. За даними з урядових кіл, голосування пройде в середу, 20 липня. Під час голосування має з'ясуватися, чи має Драгі підтримку більшості депутатів парламенту.
Серед політичних сил країни лунають голоси як за продовження урядування Маріо Драгі, так і на користь проведення нових виборів. Так, соціал-демократи та центристські партії висловилися за подальше перебування Драгі на посаді прем'єра. Водночас праворадикальна партія "Брати Італії" (Fratelli d'Italia) виступає за негайні перевибори. Їх підтримують і правопопулістські "Ліга Півночі" та "Вперед, Італіє" Сильвіо Берлусконі (які на відміну від "Братів Італії" є учасниками правлячої коаліції).
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Ескалації урядової кризи передував конфлікт Драгі з "Рухом п'яти зірок". Представники політсили на чолі з експрем'єром Джозеппе Конте не взяли участі в голосуванні у Сенаті - верхній палаті італійського парламенту - щодо пакета допомоги у 26 мільярдів євро для італійських компаній та домогосподарств для подолання наслідків війни Росії проти України та зростання цін на енергоносії.
Після цього Драгі подав у відставку, заявивши, що не бачить підґрунтя для подальшого існування багатопартійної коаліції, попри те, що його урядові вдалося уникнути вотуму недовіри в парламенті. "Коаліція національної єдності, яка підтримувала цей уряд, більше не існує", - констатував прем'єр.
"Рух п'яти зірок" донедавна був найбільшою політичною силою в парламенті Італії, хоча його підтримка знизилась в останні місяці майже на 20 відсотків від рівня 2018 року, коли партія отримала третину голосів виборців. 21 червня міністр закордонних справ країни Луїджі Ді Майо разом із низкою депутів залишив політсилу через її невизначеність щодо підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії. Ді Майо неодноразово критикував очільника руху Конте за підрив зусиль уряду з підтримки України, а також за послаблення позиції Риму в Європейському Союзі.
Чергові парламентські вибори в Італії мають відбутися на початку наступного року. Якщо Драгі не вдасться залучитися підтримкою більшості в парламенті, дострокові вибори можуть призначити на цю осінь.