Глава МЗС Італії вийшов з партії через слабку підтримку нею України

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо залишає "Рух п'яти зірок", щоби сформувати нову парламентську групу, яка підтримуватиме уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі. Про рішення вийти з партії він оголосив ввечері 21 червня, зазначивши, що воно пов'язане з "невизначеністю" політсили щодо підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії, передає AFP.

"Це важке рішення, яке я ніколи не думав, що мені доведеться ухвалити (...) але сьогодні я та багато інших колег і друзів залишаємо "Рух п'яти зірок". Ми залишаємо те, що вже завтра втратить першу позицію в парламенті", - сказав на пресконференції Ді Майо, який раніше довгий час очолював цю партію.

Водночас глава МЗС зазначив, що тепер "починає новий шлях з людьми, які вирішили дивитися у майбутнє". Як зауважує агенція Reuters, у такий спосіб Ді Майо натякнув на назву нової політсили, яка, за даними джерел, називатиметься "Разом заради майбутнього". За даними ЗМІ, 60 депутатів від "Руху п'яти зірок" вже пообіцяли приєднатися до партії.

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Розбіжності між Ді Майо та Конте

Останнім часом Ді Майо неодноразово критикував очільника "Руху п'яти зірок", колишнього прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, за підрив зусиль уряду з підтримки України, а також за послаблення позиції Риму в Європейському Союзі.

Попри традиційні зв'язки Італії з Росією, Рим надає Києву безпекову та фінансову допомогу, а також підтримує санкційний режим Євросоюзу проти РФ за війну в Україні. Італійський прем'єр Драгі нещодавно відвідував Київ разом із лідерами Німеччини, Франції та Румунії, де вони, зокрема, оголосили про підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС та про продовження військової допомоги.

Водночас Конте нещодавно закликав більше не надсилати Україні зброю, наголошуючи на тому, що Італія має зосередитися на дипломатії.

"Рух п'яти зірок" - найбільша політсила в парламенті, хоча її підтримка знизилась в останні місяці майже на 20 відсотків від рівня 2018 року, коли партія отримала третину голосів виборців. Чергові парламентські вибори в Італії мають відбутися на початку наступного року. Вихід Ді Майо з "Руху п'яти зірок" потенційно може спровокувати парламентську кризу та навіть зміну уряду.

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